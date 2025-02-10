Зеленский мешает заключить соглашение: Трамп и Путин договорились его «устранить»

В Соединенных Штатах стали говорить о том, что в Украине должны пройти выборы. При этом, как отметил политолог Владимир Горбач, он пессимист в оценке таких инициатив.

Трамп, Зеленский и Путин

"Похоже, что администрация Трампа хотела бы достичь таким образом смены власти в Украине. Для того чтобы Трампу было легче заключить какую-нибудь сделку (deal) с Путиным. Для меня совершенно очевидно, что на самом деле речь идет не о deal Зеленского с Путиным при посредничестве Трампа, а именно о deal Трампа с Путиным при отсутствии Зеленского", — отметил эксперт.

Впрочем, политолог советует не преувеличивать реалистичность такого плана. По его словам, американский президент Дональд Трамп генерирует постоянный поток безумных идей и предложений, чтобы удерживать наше внимание на его персоне. Соглашение об Украине это одна из таких долгоиграющих тем, считает Горбач.

Кроме того, предполагает политолог, смена власти в Украине из-за выборов может быть условием кремлевского диктатора Владимира Путина для ведения переговоров с Трампом, потому что ему нужен в Украине тот, кто согласится на его условия и подпишет капитуляцию.

"Для этого Путин даже может пойти на временное перемирие для отмены режима военного положения и проведения выборов в Украине. Это также даст ему дополнительный рычаг влияния на Украину – стимул из-за желаемого результата голосования не продолжать войну нынешним способом", — подчеркнул Горбач.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что британский таблоид Daily Mail опубликовал якобы мирный план Дональда Трампа, который должен остановить войну в Украине. Так вот, согласно этому плану, война в Украине, якобы завершится уже 20 апреля.



