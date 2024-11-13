Зеленский на максималках: о чем свидетельствуют кадровые назначения Трампа

Первые назначения новоизбранного президента США Дональда Трампа — это "Зеленский на максималках", отмечает член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.

Дональд Трамп

"Журналист становится министром обороны; Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавляют только созданный Департамент эффективности правительства; несколько человек без дипломатического опыта становятся послами и представителями США (в том числе в ООН). Все эти назначения Трамп собирается производить в обход Сената, который хочет просто отправить в отпуск", — отметил Паныч.

Как известно, подчеркивает эксперт, символ GOP – слон.

"Но только теперь метафора стала совершенной: в Белом доме слон, а весь остальной мир — посудная лавочка", — добавил Паныч.

Напомним, стало известно, что Трамп объявил о новых назначениях в своей команде. В частности, советником по вопросам нацбезопасности будет назначен Майк Уолтц, который является полковником Национальной гвардии в отставке, также он был советником Трампа по вопросам национальной безопасности.

Кроме того, директором ЦРУ станет Джон Ратклифф – бывший республиканец из Палаты представителей от Техаса и бывший директор Национальной разведки в предыдущей Администрации Трампа. А должность министра государственной безопасности займет Кристи Ноем — губернатор штата Южная Дакота, первая женщина на этом посту. Новый Департамент по правительственной эффективности — для аудита всего федерального правительства — возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министром обороны Трамп решил назначить Пита Хегсета – одного из ведущих ежедневной утренней программы новостей Fox & Friends на Fox News. Он является автором бестселлера Battle for the American Mind. Бывший офицер Национальной гвардии служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо. Есть две бронзовые звезды и нагрудный знак "Боевой пехотинец" за пребывание в Ираке и Афганистане.



