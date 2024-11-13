Зеленский на максималках: о чем свидетельствуют кадровые назначения Трампа

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Ткачик Олеся
Первые назначения новоизбранного президента США Дональда Трампа — это "Зеленский на максималках", отмечает член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.
Дональд Трамп
Как известно, подчеркивает эксперт, символ GOP – слон.
Напомним, стало известно, что Трамп объявил о новых назначениях в своей команде. В частности, советником по вопросам нацбезопасности будет назначен Майк Уолтц, который является полковником Национальной гвардии в отставке, также он был советником Трампа по вопросам национальной безопасности.
Кроме того, директором ЦРУ станет Джон Ратклифф – бывший республиканец из Палаты представителей от Техаса и бывший директор Национальной разведки в предыдущей Администрации Трампа. А должность министра государственной безопасности займет Кристи Ноем — губернатор штата Южная Дакота, первая женщина на этом посту. Новый Департамент по правительственной эффективности — для аудита всего федерального правительства — возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министром обороны Трамп решил назначить Пита Хегсета – одного из ведущих ежедневной утренней программы новостей Fox & Friends на Fox News. Он является автором бестселлера Battle for the American Mind. Бывший офицер Национальной гвардии служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо. Есть две бронзовые звезды и нагрудный знак "Боевой пехотинец" за пребывание в Ираке и Афганистане.
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