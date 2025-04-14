Зеленский намекнул, кому сегодня подыгрывает Вэнс своими заявлениями

Вице-президент Джей Ди Вэнс на самом деле далеко от понимания того, что на самом деле происходит в Украине и фактически повторяет те же самые пропагандистские клише, которые ранее озвучивали российские пропагандисты. Такое мнение в интервью "60 minutes" озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Как пояснил глава украинского государства, во время встреч Украины и представителей США, Киеву приходится "оправдываться за то, что ты никогда не делал".

"Это изменение реальности, в которую я не хочу играть", — добавил украинский лидер.

По его словам, от Вэнса неоднократно можно было услышать позицию о том, что россияне также якобы страдают из-за войны, гибнут и вообще не факт, что именно Россия начала войну.

"Не мы напали — это первое. Мне кажется, что вице-президент Вэнс каким-то образом оправдывает действия Путина. Я пытался объяснить ему, что здесь нельзя искать что-то посередине, здесь есть агрессор, а есть жертва. Россияне – агрессор, мы – жертва. Это все понимают", — заявил президент.

Зеленский отметил, что также звучали сигналы и о том, что Путин пришел на земли, которые якобы не являются украинскими, поскольку там "живут русские". Президент подчеркнул, такие заявления может озвучивать только тот, кто находится далеко от Украины и не пытается вникнуть в происходящее в нашей стране.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что готов сделать предложение Дональду Трампу о покупке у Соединенных Штатов десять систем ПВО Patriot за $15 млрд. Украинский лидер подчеркнул, что европейские партнеры готовы поддержать Киев в этом вопросе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент сделал в интервью CBS.

Зеленский отметил, что Украина так и не получила те дополнительные системы Patriot, которые были обещаны на саммите НАТО в Вашингтоне.



