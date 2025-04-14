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Зеленский намекнул, кому сегодня подыгрывает Вэнс своими заявлениями

Зеленский заявил, что Вэнс оправдывает Путина и не понимает очевидного

сегодня, 15:07
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Кравцев Сергей

Вице-президент Джей Ди Вэнс на самом деле далеко от понимания того, что на самом деле происходит в Украине и фактически повторяет те же самые пропагандистские клише, которые ранее озвучивали российские пропагандисты. Такое мнение в интервью "60 minutes" озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский намекнул, кому сегодня подыгрывает Вэнс своими заявлениями

Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Как пояснил глава украинского государства, во время встреч Украины и представителей США, Киеву приходится "оправдываться за то, что ты никогда не делал".

"Это изменение реальности, в которую я не хочу играть", — добавил украинский лидер.

По его словам, от Вэнса неоднократно можно было услышать позицию о том, что россияне также якобы страдают из-за войны, гибнут и вообще не факт, что именно Россия начала войну.

"Не мы напали — это первое. Мне кажется, что вице-президент Вэнс каким-то образом оправдывает действия Путина. Я пытался объяснить ему, что здесь нельзя искать что-то посередине, здесь есть агрессор, а есть жертва. Россияне – агрессор, мы – жертва. Это все понимают", — заявил президент.

Зеленский отметил, что также звучали сигналы и о том, что Путин пришел на земли, которые якобы не являются украинскими, поскольку там "живут русские". Президент подчеркнул, такие заявления может озвучивать только тот, кто находится далеко от Украины и не пытается вникнуть в происходящее в нашей стране.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что готов сделать предложение Дональду Трампу о покупке у Соединенных Штатов десять систем ПВО Patriot за $15 млрд. Украинский лидер подчеркнул, что европейские партнеры готовы поддержать Киев в этом вопросе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент сделал в интервью CBS.

Зеленский отметил, что Украина так и не получила те дополнительные системы Patriot, которые были обещаны на саммите НАТО в Вашингтоне.




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