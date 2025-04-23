Зеленский отреагировал на критику Трампа: что ответил

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику американского президента Дональда Трампа.

Зеленский ответил Трампу. Фото из открытых источников

Глава государства напомнил Трампу, что бывший госсекретарь США Майк Помпео признавал аннексированный Крым территорией Украины.

"Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией. И мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать согласно своим сильным решениям", — подчеркнул Владимир Зеленский.

К своему посту украинский президент прикрепил скриншот Крымской декларации – заявления государственного секретаря первой администрации Трампа Майка Помпео, подтверждающего непризнание российской аннексии Крыма.

Как известно, администрация Дональда Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который был подан как окончательное предложение о мирном урегулировании. В документе говорится, что США готовы признать контроль России над украинским Крымом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для США было бы ошибкой рассматривать признание оккупированного украинского Крыма территорией России, заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас. По ее словам, в таком случае Россия однозначно получит то, что хочет. Дипломатка заверила, что Европейский Союз никогда не признает Крым российским. "Крым – это Украина. Для тех, кто оккупирован, очень важно, что другие не признают его российским", – подчеркнула Кая Каллас.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что около 10 тысяч военных, ранее считавшихся пропавшими без вести, находятся в плену, заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов. По его словам, подтвержденный статус пленных получили 10 тысяч человек – часть по официальным каналам через Красный Крест, а часть по свидетельствам освобожденных и OSINT. "В розыске находятся более 60 тысяч человек. Относительно около 10 тысяч есть подтверждение, что они в плену. Речь идет как об официальных подтверждениях — от страны-агрессорки через Международный комитет Красного Креста (МККК) — так и о неофициальных", — сообщил Артур Добросердов.