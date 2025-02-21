Зеленский перегнул палку: у Трампа вне себя от новых заявлений Зеленского

В Белом доме считают, что глава украинского государства Владимир Зеленский за время войны привык к одобрительному отношению со стороны бывшей администрации, НАТО и европейцев, поэтому сейчас он перегнул палку своим поведением по отношению к новой администрации США. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Axios".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Зеленский — актер, который совершил распространенную ошибку: он начал думать, что он тот персонаж, которого играет по телевизору. Да, он проявил смелость и выступил против России. Но он был бы похоронен, если бы не потраченные нами миллионы, и ему нужно сойти со сцены со всей этой драмой", — сказал представитель Белого дома.

Другой представитель администрации Трампа и вовсе заявил, что США с союзниками за последние годы "создали монстра из Зеленского".

"Несмотря на недоверие и гнев, команда Трампа продолжила переговоры с Зеленским, и в ближайшем будущем ожидается новая сделка по правам на полезные ископаемые, которая станет частью мирного соглашения", — написало издание.

При этом авторы материала добавили, что вероятно, Трамп также окажет давление на Зеленского, чтобы тот отказался от Крыма, частей восточной Украины и Азовского побережья.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп недоволен, что в Украине не проводятся президентские выборы во время войны. Американский лидер назвал президента Владимира Зеленского "диктатором без выборов". The Economist пишет, о том, что Трамп хочет избавиться от Зеленского, мол в Украине открылся новый фронт, на этот раз – с Запада. Почему администрация США так начала заботиться о теме выборов в Украине? Как отреагировать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



