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Зеленский поделился ожиданиями от переговоров из США

Украинский президент надеется на предметные переговоры со Штатами

6 марта 2025, 22:51
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Автор:
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Марьян Ощановский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы с США.

Зеленский поделился ожиданиями от переговоров из США

Зеленский посетит Саудовскую Аравию. Фото из открытых источников

Украинский президент заявил, что надеется на содержательную встречу с представителями США на следующей неделе.

Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, у него запланирован визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с Наследным принцем.

"После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампа, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — заявил Владимир Зеленский.

Как известно, представители администрации Дональда Трампа и украинская делегация встретятся в Саудовской Аравии. В Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель президента США Стив Виткофф. В состав украинской делегации будет входить глава Офиса президента Андрей Ермак. Встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. После перепалки президентов США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство американцев не поддерживают политику президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине, свидетельствуют результаты опроса Economist-YouGov и Reuters-Ipsos. 45% граждан США заявили, что не одобряют подход президента США к вопросу о завершении войны в Украине. Еще 40% американцев ответили, что поддерживают методы Дональда Трампа. Отмечается, что только 43% республиканцев полностью одобряют действия Дональда Трампа в отношении Украины. Социологи полагают, что это связано с агрессивной риторикой президента США.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13483
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