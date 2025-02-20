Зеленский подвел украинский народ: конгрессвумен США украинского происхождения поддержала Трампа

Уроженка Украины конгрессвумен США Виктория Спартц в недавней дискуссии между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом поддержала последнего. По ее словам, Зеленский подвел украинский народ.

Виктория Спартц. Фото из открытых источников

Конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц в соцсети X поддержала недавние заявления президента США Дональда Трампа.

"Дональд Трамп делает здесь много очень важных замечаний. Владимир Зеленский и Джо Байден подвели американский народ и украинский народ", — написала Спартц в сообщении, в котором перепостила заявление Трампа.

Напомним, что Трамп раскритиковал Зеленского из-за отсутствия выборов в Украине, заявив, что украинский президент имеет рейтинг якобы на уровне 4%. Кроме того, Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов", который может потерять страну, если не примет решения о выборах.

Виктория Спартц (до брака Кульгейко) — американский политик украинского происхождения, член Палаты представителей США от Республиканской партии. Она родилась в городе Носовка Черниговской области и в 2000 году, в возрасте 22 лет, эмигрировала в США. Спартц стала первой и пока единственной родившейся в Украине конгрессвумен США.

В начале полномасштабного вторжения России Спартц активно поддерживала Украину и призвала к усилению помощи. Однако в 2022 году она написала письмо президенту США Джо Байдену, в котором выразила обеспокоенность по поводу украинского руководства, в частности деятельности главы Офиса президента Андрея Ермака. Она подвергла сомнению прозрачность принятия решений в Киеве и намекнула на возможные связи некоторых чиновников с Москвой.

Это заявление вызвало резкую реакцию со стороны украинских властей, и с тех пор риторика Спартц по поддержке Украины начала меняться. В 2024 году она уже открыто выступала против утверждения пакета помощи для Украины в размере 61 миллиарда долларов. По ее мнению, США должны сосредоточиться, прежде всего, на собственной безопасности и контроле границ, а не на внешних конфликтах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Спартц назвала Зеленского предателем Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что в США унизили Трампа, который назвал Зеленского диктатором.