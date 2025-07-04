Зеленский поговорил с Трампом: появились важные подробности

В пятницу, 4 июля, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом в соцсети X написал журналист Axios и аналитик CNN Барак Равид, ссылаясь на информированный источник.

Как сообщил Равид, беседа между лидерами продолжалась около сорока минут. По его словам, это был "хороший разговор".

По информации журналиста, в ходе разговора обсуждались интенсивные российские атаки на Украину и вопросы поставок средств противовоздушной обороны.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак также подтвердил факт разговора в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что встреча на расстоянии была "очень важной и содержательной".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после остановки помощи США и разговора с Путиным: Трамп собирается поговорить с Зеленским. Уже в эту пятницу, 4 июля, президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп должны провести телефонный разговор, в ходе которого обсудят паузу в поставках некоторых видов вооружения для ВСУ.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой разговора. По его словам, инициатива по звонку возникла после личной встречи лидеров на саммите НАТО, который проходил в Нидерландах. Планирование разговора началось еще до того, как администрация Трампа приняла решение о временной приостановке помощи.

"Решение Вашингтона в начале этой недели застало Киев и его союзников врасплох и было принято всего через несколько дней после того, как Россия нанесла самый масштабный воздушный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения почти три с половиной года назад", — отмечает агентство.