Зеленский показал Трампу фото украинских военных, вернувшихся из российского плену

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля продемонстрировал ему фотографии украинских военнопленных, удерживаемых Россией.

Встреча Зеленского и Трампа (фото из открытых источников)

"Похоже, Зеленский показывал Трампу фотографии украинских военнопленных, удерживаемых Россией", — пишет издание, комментируя события в Овальном кабинете.

Как сообщает Sky News , на одном из изображений видно имя Владимира Шевченко – украинского военного, который провел в российской тюрьме более двух лет.

Издание отмечает, что этот момент контрастирует со вчерашней встречей Трампа с британским премьером Киром Стармером, пытавшимся смягчить разговор. Зеленский решил отметить жестокую реальность войны, которая продолжается после вторжения России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп и Зеленский не пришли к согласию по принципиальному вопросу . Во время встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского возник спор. Вероятно, спор начался после того, что Зеленский не согласился на первоочередное прекращение огня без гарантий. Трамп отметил, что Украина не может фактически диктовать условия, и либо соглашается, либо выходит в соглашения.

Трамп посоветовал Зеленскому изменить отношение и быть благодарным, отметив, что Украина не благодарна. При этом подчеркнул: "У вас нет карт на руках". На что Зеленский резко ответил: "Я не играю здесь в карты". Вице-президент США Джей Ди Венс заявил о разрушенных украинских городах и нехватке мужчин в Украине. Зеленский предложил приехать в Украину и проверить это лично.