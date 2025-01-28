Зеленский полетит в США на встречу с Трампом: какое судьбоносное решение там примут

Президент Владимир Зеленский уже в скором времени может совершить официальный визит в Соединенные Штаты, где впервые встретится с Дональдом Трампом после его вступления в должность президента. Эта встреча, вероятно, станет исторической и может определить будущее мирного урегулирования в Украине, отметил в комментарии 24 канала общественный деятель из США президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус. По его мнению, у Зеленского есть возможность заинтересовать Трампа конкретными предложениями, одновременно учитывая определенные требования американской стороны.

Зеленский и Трамп

По словам Пинкуса, ключевой темой встречи может стать обсуждение заморозки конфликта на текущей линии фронта без юридического признания прав России на оккупированные территории. Важным будет также вопрос усиления сотрудничества Украины с США в борьбе с коррупцией.

Эксперт убежден, что эта встреча может стать самой важной из всех предыдущих, ведь именно на ней может быть принято окончательное решение о мире в Украине, — подчеркнул общественный деятель.

Еще одной потенциальной идеей Зеленского, которая может заинтересовать Трампа, является акцент на роли Вооруженных сил Украины как "зонтики" для защиты Европы. Условием для этого станет поддержка США по стандартизации украинской армии по требованиям НАТО.

Пинкус также отметил, что Зеленский может предложить, чтобы военная помощь Украине поступала за счет замороженных российских активов. Такой подход, по его мнению, выгоден и резонансен для американского президента.

При этом эксперт отметил, что успех визита Зеленского зависит от того, насколько его действия и планы будут соответствовать политике, реализуемой Трампом.

"Кроме того, чем больше Зеленский будет показывать своими действиями и планами в соответствии с планами, которые озвучивает и начинает реализовывать Трамп по отношению к США, тем ближе он будет к Трампу. План, который привезет Зеленский, я начал бы с названия "Make Ukraine Great Again", — добавил Пинкус.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда Трамп планирует завершить войну в Украине.



