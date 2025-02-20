Президент Украины Владимир Зеленский помешал реализации "элитного плана" американского лидера Дональда Трампа, отказавшись подписать соглашение об украинских полезных ископаемых. Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

Он подчеркнул, что Зеленский своими "неприемлемыми" высказываниями на Мюнхенской конференции безопасности только обострил ситуацию.

Бессент отметил, что хотя Зеленский сначала уверял министра в готовности подписать соглашение, он не сдержал этого обещания. Министр подчеркнул, что подписание этого соглашения было важной частью "изысканного плана" Трампа.

Этот план предусматривал экономическое сближение Украины с США, что обеспечило бы экономические выгоды для обеих сторон, а также гарантировало бы защиту для Украины.

"Благодаря этому соглашению Украина должна углубить экономические связи с США, получить поддержку американского народа для продолжения помощи Киеву и, в случае необходимости, выдвинуть России четкое послание о санкциях", — отметил Бессент.

Ранее NBC News сообщало, что США предоставили Зеленскому час на подписание соглашения о полезных ископаемых. Однако президент Украины попросил больше времени для подробного ознакомления с документом.

Депутат Евгения Кравчук заявила, что Трамп стремится заключить соглашение о полезных ископаемых и оказывает разнообразное давление на Зеленского. Она считает, что для Украины сейчас важно сосредоточиться на укреплении вооруженных сил и не полагаться слишком на США.

Напомним, как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп может попытаться устранить Владимира Путина, если тот его обманет или нарушит какие-либо обещания. В таком случае Трамп может начать искать способы отомстить, в том числе с помощью санкций, угроз или даже спецопераций.