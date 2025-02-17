Зеленский поступил бы очень мудро: у Трампа намекнули, что может измениться в войне

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц представил главные принципы, которые, по его мнению, станут основой мирных переговоров, что состоятся в ближайшее время между чиновниками администрации президента США Дональда Трампа и российскими чиновниками для прекращения войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Майкл Уолц. Фото из открытых источников

В частности, в эфире "Fox News Sunday" советник отметил, что "ключевые основы", на которых будут подчеркивать США, содержат обеспечение окончательного прекращения войны, которую "нельзя закончить на поле боя", изменение подходов США к распределению иностранной помощи, а также финансовую интеграцию Украины с США.

По пункту о финансовой интеграции Украины с США Уолц отмечает, что "совместное инвестирование" из Америки является лучшим путем к безопасности Украины, указывая на инвестиционное соглашение, которое передал Украине министр финансов США Скотт Бессент, однако президент Украины Владимир Зеленский не подписал его.

"Зеленский поступил бы очень мудро, если бы заключил это соглашение с Соединенными Штатами. Мы говорим об увеличении "пирога" для украинской экономики", — сказал Уолц.

В свою очередь советник подчеркнул, что долгосрочные гарантии военной безопасности для страны должны быть "под европейским руководством".

"Президент Дональд Трамп и его администрация представили видение завершения войны, которое, похоже, предусматривает ключевые уступки России, что вызывает опасения, что Украина может быть маргинализирована, а Европа останется в стороне от миротворческого процесса", — подчеркнули в CNN.

Также два источника издания сообщили, что Уолц, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф планируют совершить визит в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ. В то же время украинский чиновник сообщил CNN, что Украина не знала о таких планах делегации.

Кроме того, Уолц отметил, что европейские союзники участвуют в переговорах по российско-украинской войне.

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