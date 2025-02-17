Зеленский поступил бы очень мудро: у Трампа намекнули, что может измениться в войне

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Кравцев Сергей
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц представил главные принципы, которые, по его мнению, станут основой мирных переговоров, что состоятся в ближайшее время между чиновниками администрации президента США Дональда Трампа и российскими чиновниками для прекращения войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".
Майкл Уолц. Фото из открытых источников
В частности, в эфире "Fox News Sunday" советник отметил, что "ключевые основы", на которых будут подчеркивать США, содержат обеспечение окончательного прекращения войны, которую "нельзя закончить на поле боя", изменение подходов США к распределению иностранной помощи, а также финансовую интеграцию Украины с США.
По пункту о финансовой интеграции Украины с США Уолц отмечает, что "совместное инвестирование" из Америки является лучшим путем к безопасности Украины, указывая на инвестиционное соглашение, которое передал Украине министр финансов США Скотт Бессент, однако президент Украины Владимир Зеленский не подписал его.
В свою очередь советник подчеркнул, что долгосрочные гарантии военной безопасности для страны должны быть "под европейским руководством".
Также два источника издания сообщили, что Уолц, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф планируют совершить визит в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ. В то же время украинский чиновник сообщил CNN, что Украина не знала о таких планах делегации.
Кроме того, Уолц отметил, что европейские союзники участвуют в переговорах по российско-украинской войне.
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