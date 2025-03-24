Зеленский сделал новое заявление о деталях переговоров с США: что готов поддержать Киев

В Саудовской Аравии прошла встреча представителей Украины и США.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о результатах переговоров. Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова поддерживать любые сильные инициативы, направленные на то, чтобы заставить Россию прекратить войну. К таким инициативам относятся санкции и военная помощь Украине.

"Нам нужно движение к реальному миру, к гарантированной безопасности. И это нам нужно всем: в Украине, в Европе, в Америке, всем в мире, кто хочет покоя в международных отношениях. Россия является единственным субъектом, который затягивает эту войну и издевается над нашими людьми и со всего мира. И чтобы дожать Россию до мира, нужны сильные шаги, нужны сильные.

Также Зеленский отметил, что ожидает от Умерова новые доклады по дальнейшим переговорам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Владимир Зеленский на обложке TIME . Глава украинского государства Владимир Зеленский дал интервью журналу TIME и показал картины, висящие у него в кабинете.

Зеленский перед двумя картинами, висящими в комнате за его кабинетом. Фото: Саша Маслов для TIME На обложке TIME на фоне фото Зеленского написано "The Endgame", что в дословном переводе означает "конец игры".

Президент Украины показал некоторые висящие в его кабинете картины.

"У нас не было много времени на ремонт, особенно последние несколько лет", — говорит он, имея в виду войну. Лишь в глубине его комнат, по украинской версии Resolute Desk, есть пространство, которое для Зеленского кажется родным — небольшая комната с односпальной кроватью и набором картин, которые он сам выбрал. Они не музейные экспонаты. На местном рынке подобные могут стоить максимум несколько сотен долларов. Но они важны для президента из-за того, что представляют. На висящей над его кроватью изображен русский военный корабль, тонущий в Черном море. Вероятно, о крейсере "москва". Однако TIME эту картину не показал. На другом изображены украинские войска, воюющие на территории России. Третья, любимая картина Зеленского, показывает охваченный огнем Кремль. "Каждая о победе", — говорит он.

