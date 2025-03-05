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Зеленский в США заманил Трампа в ловушку, обернувшуюся международным скандалом: неожиданные детали

Ряд деталей говорит о том, что Зеленский сознательно пошел на скандал с Трампом, возможно, этот план разработан с помощью европейцев

сегодня, 10:20 comments1429
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский ясно понимал, что он делает, когда спровоцировал публичный скандал с Дональдом Трампом и его командой. Более того, такой финал якобы являлся его целью, утверждает политтехнолог Сергей Гайдай.

Зеленский в США заманил Трампа в ловушку, обернувшуюся международным скандалом: неожиданные детали

Зеленский и Трамп

По его словам, Зеленский и его команда сознательно нарушили все правила протокола от дресс-кода до рассадки сопровождающих президента лиц. Более того, уверен эксперт, также имела место сознательная и публичная провокация, которая была рассчитана на реакцию Трампа и его окружения. Также Зеленский сознательно отказался от профессионального переводчика, который мог смягчить его высказывания. Президент хотел сам контролировать все, считает Гайдай.

По его мнению, соглашение по редкоземельным металлам можно было подписать с Китом Келлогом еще в Киеве. При этом Кит Келлог и другие представители Трампа говорили Зеленскому, что на этом этапе переговоров не следует поднимать вопрос гарантий безопасности, потому что тогда возникнет конфликт.

"Но Зеленский и его команда сделали все, чтобы этот визит, несмотря на его отмену, состоялся. Чтобы публичные переговоры и скандал под камеры произошли. Конечно, я думаю, что это не личный замысел исключительно Зеленского", — говорит эксперт.

По его убеждению, этот план Зеленскому могли предложить европейские партнеры и представители демократической партии США. Впрочем, говорит эксперт, вероятно, что расчеты Зеленского и партнеров не оправдались, и они делают разворот на 180 градусов.

"Я уверен, что именно Зеленский сознательно создал ловушку для Трампа, закончившуюся грандиозным международным скандалом. Что и было целью нашего президента. Я не знаю что лучше для Украины – версия, что президент действовал сознательно, рассчитывая на какие-то результаты для себя. Или он наивный идиот без ума, который искренне верил, что именно так сможет достичь какого-то положительного результата", — отметил Гайдай.

При этом он убежден, что Трамп не разбирается в международной политике, а его позиция не является конструктивной. Более того, его симпатии к диктатору Владимиру Путину могут привести к катастрофе всей системы мировой безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский заявил о том, что готов подписать соглашение с Трампом.




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Источник: https://www.facebook.com/gaidaisergii/posts/pfbid02yiAZcpC7AiETZ2NjFYhiMC3rVLt4JnP6ZpTVjfq675D1b1sN3EvNM2QkHYeDET6sl?locale=ru_RU
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