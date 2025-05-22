Зеленскому еще повезло: Трамп устроил новый громкий скандал в Овальном кабинете

Непосредственно перед тем, как Дональд Трамп провел своего южноафриканского коллегу в Овальный кабинет, сотрудники Белого дома катили в Западное крыло два больших экрана. Произошедшее дальше стало для президента ЮАР Сирила Рамафосы настоящим шоком, отмечает CNN .

Трамп и Рамафоса

После нескольких дружественных слов о гольфе Трамп приказал выключить свет и неожиданно продемонстрировал видео, которое, по его словам, "доказывает" якобы существующий геноцид белых в Южной Африке — не имеющее под собой никаких доказательств.

Рамафоса, бывший главный переговорщик Нельсона Манделы на переговорах по завершению апартеида, не смог скрыть недоумение и дискомфорт. Сцена была тщательно подготовлена: Трамп не только показал видео, но и держал перед камерами распечатки публикаций, которые, как он утверждал, подтверждают его слова.

Встреча быстро превратилась в политическую демонстрацию, в которой Трамп продвигал давно раскрученную им теорию о массовом насилии против белых фермеров и якобы экспроприацию их земли. Только на прошлой неделе 59 белых граждан ЮАР прибыли в США как беженцы — статус, предоставленный им администрацией Белого дома.

Этот шаг стал очередным примером того, как Трамп превращает дипломатические встречи в публичные выступления с конфронтационной риторикой. И даже на фоне предыдущих скандалов, включая громкий спор с Владимиром Зеленским в феврале, эта встреча отличалась масштабностью подготовки и эффектностью постановки.

По словам чиновников Белого дома, Трамп считал это событие возможностью привлечь внимание к теме, которую, по его мнению, СМИ игнорируют. Однако независимое расследование CNN не выявило никаких подтверждений утверждением о геноциде белых в ЮАР.

Несмотря на попытки Рамафосы объяснить реальное положение дел в стране и опровергнуть ложные представления, Трамп оставался непреклонным. Переписывая печатные статьи, он повторял: "Смерть, смерть, ужасная смерть".

Подготовка к встрече велась заранее – Трамп и его команда были уверены, что вопрос ЮАР станет центральным. Особенно после того, как Рамафоса перед визитом заявил о намерении развеять ошибочные убеждения американского президента. Это и послужило толчком к созданию видео с выступлениями радикального южноафриканского политика Джулиуса Малемы, где он призывает к насилию против белых фермеров.

Сразу после демонстрации ролика Белый дом выложил его в соцсетях. Статьи, по которым размахивал Трамп, также были распространены онлайн. Его поклонники в сети аплодировали, расценивая сцену как проявление "жесткой позиции" по отношению к иностранным лидерам.

Однако для Рамафосы это явилось горьким опытом. В то время как он пытался обсудить торговое сотрудничество и геополитические вопросы, американская сторона сосредоточилась на продвижении спорного нарратива.

Никакие дипломатические жесты со стороны ЮАР — в частности, присутствие двух профессиональных игроков в гольф или похвалы в адрес оформления Овального кабинета — не помогли избежать неожиданной конфронтации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о неизвестных деталях громкой встречи Трампа и Зеленского.



