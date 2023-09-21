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Зеленскому отказали в выступлении на заседании палат Конгресса США: какая причина

Зеленский приехал в Капитолий, чтобы частно поговорить с конгрессменами

сегодня, 22:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Конгресс США. Но спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти отклонил просьбу главы государства выступить на совместном заседании Конгресса. Об этом сообщает The Guardian .

Зеленскому отказали в выступлении на заседании палат Конгресса США: какая причина

Визит Зеленского в США (фото из открытых источников)

Маккарти объяснил, что из-за напряженной законодательной недели нет времени для совместного обращения. По его словам, они организуют для Зеленского встречу с членами – то же, что в свое время делали для премьер-министров Британии и Италии.


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Кроме того, по словам Маккарти, президент Зеленский уже выступал в Конгрессе.

АР пишет, что президент Зеленский приехал в Капитолий, чтобы поговорить с лидерами республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате.

В сообщении СМИ говорится, что украинский президент должен встретиться с Джо Байденом. Также он уже побеседовал с представителями Пентагона.

Журналисты также пишут, что "жесткие вопросы" Украины пообещали Зеленскому лидеры республиканцев в Палате. В частности, как он планирует выиграть контрнаступление Украины.

Кроме того, Кевин Маккарти заявил, что хочет получить отчетность о средствах, которые США передали Украине.

Другие республиканцы и Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти не присоединялись к приведствию Владимира Зеленского перед камерами и оставили лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса сопровождать украинского президента в Капитолий.

Известно, что это второй визит украинского президента в США. Он проходит в тот момент, когда Байден попросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на военные и гуманитарные нужды Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский, Дуда и Науседа встретились в Нью-Йорке .



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