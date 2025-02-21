New York Post со ссылкой на источник, близкий к американскому президенту Дональду Трампу, отмечает, что Владимиру Зеленскому лучше уехать из Украины во Францию — мол, так будет лучше не только для мира, но и для самого Зеленского.

Владимир Зеленский

"Если источник реальный и это действительно было сказано, я не удивлюсь, если США решат помочь РФ в ликвидации Зеленского или просто отдадут на это мандат", — заявил военный эксперт Игаль Левин.

Он напомнил, что есть негласное правило среди мировых элит: плебс может воевать, но сами элиты друг друга не трогают.

"К слову, именно поэтому так перепугался Путин, когда США ликвидировали Сулеймани — не просто топового иранского генерала, но и государственного мужа не последнего звена, мягко говоря", — отметил военный эксперт.

По его словам, США не раз нарушали этот негласный договор, как и СССР во времена своего могущества. Одна только история с эпопеями в Латинской Америке, где американские агентуры поддерживали одних, чтобы они убирали других — неугодные правительства и лидеров.

"Видя, что Зеленский является препятствием для больших договоренностей и кооперации с РФ, его могут "выписать" из неприкосновенных, если он продолжит идти наперекор. Снова подчеркну, что США, вероятно, хотят спасти РФ от экономического краха, балканизации или еще более худших сценариев", — подчеркнул Левин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп и его команда начали атаку на Зеленского, чтобы принудить его подписать мир с Россией на условиях Путина. При этом, якобы Путин предложил Трампу оформить раздел Украины и якобы американский президент на это согласился.



