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Ткачик Олеся
New York Post со ссылкой на источник, близкий к американскому президенту Дональду Трампу, отмечает, что Владимиру Зеленскому лучше уехать из Украины во Францию — мол, так будет лучше не только для мира, но и для самого Зеленского.
Владимир Зеленский
Он напомнил, что есть негласное правило среди мировых элит: плебс может воевать, но сами элиты друг друга не трогают.
По его словам, США не раз нарушали этот негласный договор, как и СССР во времена своего могущества. Одна только история с эпопеями в Латинской Америке, где американские агентуры поддерживали одних, чтобы они убирали других — неугодные правительства и лидеров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп и его команда начали атаку на Зеленского, чтобы принудить его подписать мир с Россией на условиях Путина. При этом, якобы Путин предложил Трампу оформить раздел Украины и якобы американский президент на это согласился.
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