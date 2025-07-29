Ждут отмашки Трампа: какие страны быстро заменят российскую нефть после новых санкций США

Три страны Персидского залива обладают избыточными мощностями по добыче нефти. Им понадобится всего пару месяцев, чтобы заместить российское сырье. Об этом говорится в материале "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что в июне Россия экспортировала 4,7 млн баррелей сырой нефти в день, что составляет около 4,5% мирового спроса, а также 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в день.

По информации Международного энергетического агентства, ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 700 тысяч баррелей в сутки в 2025 году, что является самым низким показателем с 2009 года, в то время как прогнозируется резкий рост поставок на 2,1 млн баррелей в сутки до 105,1 млн баррелей в сутки в этом году.

Рост предложения в последние месяцы был обусловлен главным образом увеличением добычи нефтедобывающей группой ОПЕК+, возглавляемой Саудовской Аравией. В апреле группа начала сокращать добычу на 2,2 млн баррелей в сутки и увеличила квоту на добычу для Объединенных Арабских Эмиратов на 300 тысяч баррелей в сутки.

Рост добычи ОПЕК+, естественно, привел к уменьшению резервных производственных мощностей группы, однако по состоянию на июнь Саудовская Аравия все еще располагала 2,3 млн баррелей в сутки добычи, которые она может ввести в эксплуатацию в течение 90 дней, в то время как ОАЭ и Кувейт располагали резервными мощностями в размере 900 тысяч и 600 тысяч баррелей в сутки соответственно.

"Это означает, что три производителя Персидского залива могут относительно быстро нарастить объемы добычи в случае внезапного перебоя с поставками", — говорится в материале.

СМИ отмечает, один из ключевых потребителей России, Индия, крупнейший импортер российской нефти, доставленной морем в июне с объемом 1,5 млн баррелей в сутки, в настоящее время ведет непростые торговые переговоры с США. Поэтому Нью-Дели вряд ли захочет вступать в прямую конфронтацию с Вашингтоном и, следовательно, может отойти от Москвы в пользу новых, хотя, несомненно, более дорогих, источников энергии.

С другой стороны, Китай, который в июне импортировал около 2 млн баррелей российской нефти в сутки по трубопроводу и морем, вряд ли пересмотрит свои модели закупок, поскольку он уже сталкивается с несколькими уровнями американских пошлин и считает свои связи с Москвой стратегическими, считают журналисты.

Однако российский бюджет все равно окажется под ударом, даже если Индия откажется от закупок российской нефти, поскольку Китай, как фактически единственный крупный покупатель сможет тогда покупать сырье еще дешевле.

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