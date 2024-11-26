Жена Байдена заставила его плакать перед всей страной (ВИДЕО)

Президент США Джо Байден не смог сдержать эмоций на прощальном ужине, который вместе с женой Джилл они организовали для поддержки сторонников Демократической партии. Вечер состоялся на Южной лужайке Белого дома и стал символическим завершением каденции Байдена.

Жена президента растрогала Джо Байдена до слез на сцене

Трогательный момент настал, когда Джилл Байден выступила с речью. В своих словах она поблагодарила мужчину за его десятилетие службы в стране.

"То, что я видела все эти более 40 лет, — это что-то невероятное. Джо, то, что ты сделал за последние четыре года, вызывает восхищение", — отметила первая леди.

После этих слов Джо вытер слезу, которую не смог сдержать. Джилл продолжила речь, подняв бокал с тостом за своего мужа, которого назвала героем. После этого супруги поделились теплым поцелуем, что вызвало аплодисменты гостей.

Во время собственного выступления Байден выразил благодарность тем, кто поддерживал его на президентском пути, и назвал свое пребывание на посту "честью всей жизни". Он также тепло отозвался о Джилл, подчеркнув ее роль не только как жены, но и как выдающейся первой леди.

"Мне приходилось придерживаться высоких стандартов, ведь я муж Джилл Байден. Это звание, которым я горжусь больше всего", — сказал он.

Прощальный ужин стал кульминацией его президентства, которое официально завершится 20 января 2025 года. Именно в этот день он передаст полномочия Дональду Трампу, который победил на выборах. Интересно, что на мероприятии не было вице-президента Камалы Харрис, которая выдвигалась на пост президента от Демократической партии.