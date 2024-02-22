Жена Навального приехала к Байдену: подробности

Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с супругой погибшего в российской тюрьме оппозиционного политика Алексея Навального Юлией и его дочерью Дарьей.

Навальная приехала в США. Фото из открытых источников

Американский президент выразил им соболезнования в связи с трагическим событием и выразил уверенность, что Юлия и Дарья вместе с большим количеством россиян, не поддерживающих политику диктатора Владимира Путина и его приспешников, продолжат дело Алексея Навального.

"Сегодня я встретился с Юлией и Дарьей Навальными — близкими Алексея Навального — чтобы выразить соболезнования в связи с их трагической утратой. Наследие мужества Алексея будет жить у Юлии и Дарьи, а также в бесчисленном количестве людей по всей России, борющихся за демократию и права человека", — написал Джо Байден в соцсети Х.

Как известно, 21 февраля Юлия Навальная приехала в США, где проживает ее дочь Дарья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для победы в войне над Россией Украина должна сделать своими приоритетами переход к обороне, восстановление боеспособности армии и нанесение ударов по наиболее уязвимым местам российской армии. По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, для сохранения шансов на победу над РФ Украина должна руководствоваться принципом "удерживай, перестраивай, бей".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики начали перебрасывать на другие участки фронта свои подразделения из оккупированного города Авдеевка Донецкой области. В ближайшее время следует ожидать усложнения ситуации на южном фронте в Запорожской области и Харьковском направлении.

