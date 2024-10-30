Женщину выгнали из самолета из-за надписи на футболке в поддержку ветеранов

Ветеран Корпуса морской пехоты США Кэтрин Бэнкс стала объектом курьезного случая на борту авиакомпании Delta. Ей пришлось покинуть самолет, поскольку бортпроводники считали, что надпись на ее футболке в поддержку ветеранов является "угрожающей".

Авиакомпания Delta выгнала женщину из самолета из-за надписи на футболке. Фото из открытых источников

Конфликт начался в международном аэропорту Сан-Франциско, когда бортпроводник сообщил Кэтрин, что ей необходимо покинуть борт, поскольку ее футболка нарушает политику Delta Airlines по одежде. Кэтрин объяснила, что является ветеранкой морской пехоты, а надпись на футболке сделана в поддержку ветеранов.

"Я ветеранка морской пехоты. Я еду к своей сестре морской пехотинке. Я служила в морской пехоте 22 года и 15 лет работал в ВВС", – объяснила Бенкс.

Бортпроводник ответил, что ему "безразлично на службу" Бенкс и после долгих переговоров поставил ультиматум — либо покинуть самолет, либо заменить футболку. Бэнкс была вынуждена выйти из самолета и снять футболку, заменив ее спортивным свитером, и только после этого ее пустили на рейс.

Представители авиакомпании отмечают, что Delta имеет право отказать в перевозке пассажиров, если их одежда может создать "неоправданный риск оскорбления или раздражения для других пассажиров". Согласно этой политике, одежда, которая может считаться провокационной или контроверсионной, может быть причиной для ограничения доступа на рейс.

Футболка с надписью в поддержку ветеранов в США

На темно-серой футболке Кэтрин было написано: "Не поддавайтесь войне внутри. Покончи с самоубийством ветеранов". Эта одежда привлекает внимание к высокому уровню суицидов среди военных ветеранов и продается как часть проекта Til Valhalla Project, направленного на поддержку ветеранов и семей погибших героев.

Футболка входит в коллекцию "22 в день" — символ печальной статистики, которая указывает, что ежедневно около 22 ветеранов накладывают на себя руки. Согласно исследованию, опубликованному в 2021 году, более 30 000 военнослужащих и ветеранов, служивших в армии США после 11 сентября, покончили жизнь самоубийством – по сравнению с 7057 военнослужащими, погибшими в боях за те же 20 лет.

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