На борту разбившегося вблизи Вашингтона самолета находились фигуристы, принимавшие участие в чемпионате США, в том числе и россияне. Об этом сообщил ряд пропагандистских ресурсов.

Авиакатастрофа в США. Фото: CNN

По словам американского фигуриста Джона Маравилла, который также должен был лететь этим рейсом, на борту было по меньшей мере 14 фигуристов, без учета тренеров. Однако ему не разрешили сесть в самолет из-за его собаки, которая была слишком велика для перевозки.

Ассоциация фигурного катания США подтвердила, что среди пассажиров самолета было несколько фигуристов. По словам менеджера чемпиона мира Ильи Малина, в их числе могли быть и тренеры российского происхождения, но сам фигурист не находился на борту.

Как сообщает "РИА Новости", среди пассажиров были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года, россияне Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, по данным ТАСС.

Mash сообщает, что большинство фигуристов, которые могли быть на борту самолета, происходят из семей российских эмигрантов.

Авиакатастрофа произошла, когда пассажирский самолет American Airlines упал в реку Потомак возле Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана после столкновения в воздухе с вертолетом армии США Black Hawk.

На борту самолета находились 64 человека, а в вертолете — три. Согласно информации СМИ, спасательные работы на месте крушения еще не завершены, но уже есть подтверждение гибели лиц из обоих транспортных средств. По состоянию на момент отчета найдено не менее 18 тел.

Как уже писали "Комментарии", российский правитель Владимир Путин извинился перед Азербайджаном за произошедшую 25 декабря трагедию с самолетом "Азербайджанских авиалиний", но отказался прямо признать, что российские ПВО могли сбить борт.