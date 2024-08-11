logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Журналист анонсировал новый обширный обмен заключенных между РФ и Западом: кто туда попадет
commentss НОВОСТИ Все новости

Журналист анонсировал новый обширный обмен заключенных между РФ и Западом: кто туда попадет

Христо Грозев заявил, что Россия и Запад могут произвести еще один обмен заключенными.

сегодня, 18:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

До конца текущего года Россия и Запад могут осуществить очередной обмен заключенными, который будет охватывать не только российские политзаключенные, но и украинские и белорусские. Об этом сообщил журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев в интервью "Общественному".

Журналист анонсировал новый обширный обмен заключенных между РФ и Западом: кто туда попадет

Обмен заключенных между РФ и Западом (фото из открытых источников)

Грозев отметил, что появляются новые идеи по обмену, которые могут включать заключенных из разных стран. Переговоры ведутся через неформальные каналы общения, что позволяет сторонам достигать договоренностей до официального заключения соглашений.

"Модель пакетного подхода и несимметричности оправдала себя, коммуникационные каналы также показали свою эффективность, поэтому я очень надеюсь, что до конца года может состояться еще один обмен, включающий не только российских политзаключенных", – подчеркнул Грозев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин лично приехал встретить киллера Вадима Красикова и других шпионов. Борт с россиянами, собранными по всей Европе для обмена, уже приземлился в аэропорту "Внуково-2". Для них была развернута красная дорожка и выставлен почетный караул. Владимир Путин лично поздравил шпионов, хакеров и осужденного на пожизненный срок в Германии киллера Вадима Красикова.

Путин выразил благодарность "за верность присяге и долгу" тем, кто причастен к военной службе, и сообщил о представлении их к государственным наградам. В Россию прилетели десять человек, среди которых шпионские супруги Дульцевы, проживавшие в Словении под аргентинскими паспортами, вместе с двумя несовершеннолетними детьми. Также обменяли Вадима Красикова, офицера ФСБ, который в 2019 году в берлинском парке убил Зелимхана Хангошвили, участника Второй чеченской войны в качестве полевого командира.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/810317-grozev-do-kinca-roku-moze-buti-novij-obmin-uvaznenimi-miz-rf-ta-krainami-zahodu/
Теги:

Новости

Все новости