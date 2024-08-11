Журналист анонсировал новый обширный обмен заключенных между РФ и Западом: кто туда попадет

До конца текущего года Россия и Запад могут осуществить очередной обмен заключенными, который будет охватывать не только российские политзаключенные, но и украинские и белорусские. Об этом сообщил журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев в интервью "Общественному".

Обмен заключенных между РФ и Западом (фото из открытых источников)

Грозев отметил, что появляются новые идеи по обмену, которые могут включать заключенных из разных стран. Переговоры ведутся через неформальные каналы общения, что позволяет сторонам достигать договоренностей до официального заключения соглашений.

"Модель пакетного подхода и несимметричности оправдала себя, коммуникационные каналы также показали свою эффективность, поэтому я очень надеюсь, что до конца года может состояться еще один обмен, включающий не только российских политзаключенных", – подчеркнул Грозев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин лично приехал встретить киллера Вадима Красикова и других шпионов. Борт с россиянами, собранными по всей Европе для обмена, уже приземлился в аэропорту "Внуково-2". Для них была развернута красная дорожка и выставлен почетный караул. Владимир Путин лично поздравил шпионов, хакеров и осужденного на пожизненный срок в Германии киллера Вадима Красикова.

Путин выразил благодарность "за верность присяге и долгу" тем, кто причастен к военной службе, и сообщил о представлении их к государственным наградам. В Россию прилетели десять человек, среди которых шпионские супруги Дульцевы, проживавшие в Словении под аргентинскими паспортами, вместе с двумя несовершеннолетними детьми. Также обменяли Вадима Красикова, офицера ФСБ, который в 2019 году в берлинском парке убил Зелимхана Хангошвили, участника Второй чеченской войны в качестве полевого командира.

