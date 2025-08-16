Журналисты устроили балаган на встрече Путина и Трампа: Захарова устроила истерику

Российский диктатор Владимир Путин прибыл на Аляску для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, но встреча сразу сопровождалась громким инцидентом, попавшим на видео и быстро разошедшимся в сети.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Во время начальной фотосессии делегации двух стран расселись на стульях, после чего представителям медиа дали понять, что пора покинуть зал. Трамп поблагодарил журналистов, несколько раз повторив "Спасибо, пресса". Репортеры пытались задать вопрос, но их постоянно перебивали, не давая договорить.

Путин даже пытался выкрикнуть что-то в сторону толпы, а одна из журналисток несколько раз задала ему резкие и неудобные вопросы. В конце концов, прессу принудительно вывели, а официальную трансляцию прервали.

Мария Захарова с истерикой прокомментировала реакцию западных СМИ на саммит Россия — США

"Три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США", — написала она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путина спросили, когда он перестанет убивать людей . Американские журналисты несколько раз пытались спросить Путина, когда он перестанет убивать мирных жителей Украины. Но тот каждый раз уклонялся и делал вид будто не понимает и не слышит. Первоначально вопрос прозвучал со стороны журналистов, снимавших встречу президентов США и России в аэропорту Аляски.

Тот сделал вид, что не слышит из-за шума авиадвигателей. Затем другой репортер спросил Путина, когда они начали встречу в формате три на три, почему Трамп должен ему доверять и пообещает ли он больше не убивать мирных жителей. Тот снова сделал вид, что не слышит.

