Знает о его вопросе: Трамп снова обвинил Зеленского

Президент США Дональд Трамп предположительно проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО, который проходит 24–25 июня в Гааге. Об этом сообщает французское издание Le Monde .

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Во время перелета в Нидерланды на борту президентского самолета Air Force One Трамп общался с журналистами и отметил, что личный разговор с Зеленским вполне возможен.

"Вероятно, я встречусь с Зеленским в НАТО", — заявил американский лидер.

Президент Трамп прибыл в Гаагу сегодня вечером, в то время как Владимир Зеленский уже находится в стране.

В своей манере Трамп добавил: "Я ему скажу: 'Как ты?'. Он в тяжелой ситуации, он не должен был там оказаться", — озвучил свою оценку нынешнего положения украинского президента.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп не хочет встречаться с Зеленским . Планируемая встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО стала возможной благодаря настойчивости европейских союзников. Такую позицию озвучил глава Центра совместных действий, политический деятель и бывший вице-премьер по евроинтеграции Олег Рыбачук в эфире телеканала "Киев 24".

По словам эксперта, сначала Трамп пытался избежать контактов с Зеленским — подобно тому, как это могло произойти на саммите G7. Впрочем, как отметил Рыбачук, американской делегации не удалось навязать свою линию — организаторы саммитов, как "Большой семерки", так и НАТО, четко настаивали на необходимости обсуждения темы Украины.

Политик подчеркнул, что лидеры стран-членов Альянса настояли на приглашении Зеленского, несмотря на то, что администрация США вроде бы не хотела этого. Кроме того, дополнительным фактором стал ужин, организованный королем Нидерландов — хозяином саммита, где избегание встречи было невозможным.

