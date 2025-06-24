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Знает о его вопросе: Трамп снова обвинил Зеленского

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

24 июня 2025, 23:52
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Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп предположительно проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО, который проходит 24–25 июня в Гааге. Об этом сообщает французское издание Le Monde .

Знает о его вопросе: Трамп снова обвинил Зеленского

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Во время перелета в Нидерланды на борту президентского самолета Air Force One Трамп общался с журналистами и отметил, что личный разговор с Зеленским вполне возможен.

"Вероятно, я встречусь с Зеленским в НАТО", — заявил американский лидер.

Президент Трамп прибыл в Гаагу сегодня вечером, в то время как Владимир Зеленский уже находится в стране.

В своей манере Трамп добавил: "Я ему скажу: 'Как ты?'. Он в тяжелой ситуации, он не должен был там оказаться", — озвучил свою оценку нынешнего положения украинского президента.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп не хочет встречаться с Зеленским . Планируемая встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО стала возможной благодаря настойчивости европейских союзников. Такую позицию озвучил глава Центра совместных действий, политический деятель и бывший вице-премьер по евроинтеграции Олег Рыбачук в эфире телеканала "Киев 24".

По словам эксперта, сначала Трамп пытался избежать контактов с Зеленским — подобно тому, как это могло произойти на саммите G7. Впрочем, как отметил Рыбачук, американской делегации не удалось навязать свою линию — организаторы саммитов, как "Большой семерки", так и НАТО, четко настаивали на необходимости обсуждения темы Украины.

Политик подчеркнул, что лидеры стран-членов Альянса настояли на приглашении Зеленского, несмотря на то, что администрация США вроде бы не хотела этого. Кроме того, дополнительным фактором стал ужин, организованный королем Нидерландов — хозяином саммита, где избегание встречи было невозможным.



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Источник: https://www.lemonde.fr/international/live/2025/06/24/en-direct-guerre-en-ukraine-le-bilan-d-une-attaque-russe-a-dnipro-passe-a-dix-sept-morts-et-279-blesses-dont-27-enfants_6615228_3210.html?&_staled_=1#id-2443933
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