Золотые карнизы и позолоченные ангелочки: раскрыт план модернизации Белого дома

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп, похоже, решил не ограничиваться политическим влиянием и снова принялся за любимое дело – недвижимость. В этот раз под прицел попал не какой-нибудь отель или гольф-клуб, а сам Белый дом. Трамп планирует масштабную реконструкцию исторической резиденции, построенной еще в 1792 году, чтобы, по его словам, "вновь запустить свои строительные соки".
Белый дом
Среди самых грандиозных идей – "прекрасный, величественный" бальный зал и превращение Сада роз в большую террасу в стиле Mar-a-Lago. По замыслу это должно быть что-то действительно роскошное — с золотыми элементами, колоннами, декоративными кустами и классическими американскими розами.
Сейчас самая большая комната в резиденции — Восточный зал, но Трамп считает ее слишком малой для официальных событий. И не скрывает своего пренебрежения к тому, как его предшественники Обама и Байден устраивали приемы в палатках на Южной поляне. "Иностранные лидеры не должны ужинать в палатке", — возмущался он.
Впрочем, изменения уже ощутимы — прежде всего в Овальном кабинете. Сюда Трамп завез щедрое количество декора из своего любимого имения во Флориде: семь золотых урн на камине, позолоченные ангелочки над дверью, зеркала в золотых рамах, столы с ножками в форме золотых орлов, трофей чемпионата мира по футболу.
Карнизы комнаты уже очищены и подготовлены к украшению сусальным золотом. А на стене за рабочим столом появилась большая карта с обновленной подписью – "Залив Америки" вместо Мексиканского залива.
Отдельное внимание – к Саду роз. Там, где обычно проводятся пресс-конференции, Трамп хочет положить каменное покрытие, чтобы женщины "не застряли шпильками во влажной траве". Прежняя первая леди Мелания уже модернизировала эту часть двора, поэтому Трамп планирует сохранить ее белый известняковый бордюр, а дополнить композицию кустами красных тюльпанов и белых роз.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на прошлой неделе Трамп приказал спилить 200-летнюю магнолию, взорванную еще Эндрю Джексоном.
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