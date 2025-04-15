Золотые карнизы и позолоченные ангелочки: раскрыт план модернизации Белого дома

Президент США Дональд Трамп, похоже, решил не ограничиваться политическим влиянием и снова принялся за любимое дело – недвижимость. В этот раз под прицел попал не какой-нибудь отель или гольф-клуб, а сам Белый дом. Трамп планирует масштабную реконструкцию исторической резиденции, построенной еще в 1792 году, чтобы, по его словам, "вновь запустить свои строительные соки".

Белый дом

Среди самых грандиозных идей – "прекрасный, величественный" бальный зал и превращение Сада роз в большую террасу в стиле Mar-a-Lago. По замыслу это должно быть что-то действительно роскошное — с золотыми элементами, колоннами, декоративными кустами и классическими американскими розами.

"Я очень хорош в создании бальных залов. У меня в Mar-a-Lago самые красивые, какие только можно вообразить. Я даже предлагал построить зал за свой счет, еще при Байдене, но ответа так и не получил. Так что теперь сделаю это сам себе", — заявил Трамп в феврале на одном из приемов.

Сейчас самая большая комната в резиденции — Восточный зал, но Трамп считает ее слишком малой для официальных событий. И не скрывает своего пренебрежения к тому, как его предшественники Обама и Байден устраивали приемы в палатках на Южной поляне. "Иностранные лидеры не должны ужинать в палатке", — возмущался он.

Впрочем, изменения уже ощутимы — прежде всего в Овальном кабинете. Сюда Трамп завез щедрое количество декора из своего любимого имения во Флориде: семь золотых урн на камине, позолоченные ангелочки над дверью, зеркала в золотых рамах, столы с ножками в форме золотых орлов, трофей чемпионата мира по футболу.

Карнизы комнаты уже очищены и подготовлены к украшению сусальным золотом. А на стене за рабочим столом появилась большая карта с обновленной подписью – "Залив Америки" вместо Мексиканского залива.

Отдельное внимание – к Саду роз. Там, где обычно проводятся пресс-конференции, Трамп хочет положить каменное покрытие, чтобы женщины "не застряли шпильками во влажной траве". Прежняя первая леди Мелания уже модернизировала эту часть двора, поэтому Трамп планирует сохранить ее белый известняковый бордюр, а дополнить композицию кустами красных тюльпанов и белых роз.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на прошлой неделе Трамп приказал спилить 200-летнюю магнолию, взорванную еще Эндрю Джексоном.



