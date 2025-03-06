Некоторые бывшие сотрудники американских спецслужб озабочены тем, что администрация Дональда Трампа может пересмотреть отношение к России как главной угрозе. Это может привести к сокращению сбора разведывательных данных в этом направлении, а также возможному обмену чувствительной информацией с Москвой, сообщает NBC News.

США и Украина

По данным источников, Трамп и его окружение все чаще повторяют риторику Кремля по поводу войны и демонстрируют намерения расширить сотрудничество с Россией. На фоне этого некоторые союзники США рассматривают возможность ограничения обмена разведывательными данными с Вашингтоном, опасаясь раскрытия личностей агентов.

В частности, Израиль, Саудовская Аравия и четыре страны альянса "Пять глаз" (Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия) изучают перспективу пересмотра действующих протоколов обмена данными через сближение администрации Трампа с Москвой.

Впрочем, пока продолжаются только дискуссии, без официальных решений или заявлений. Как отмечает NBC, Великобритания, Канада и Израиль высоко ценят сотрудничество с США и стремятся к ее сохранению в рамках стратегических интересов.

По словам спикера Совета нацбезопасности Белого дома Брайана Гьюза, США имеют уникальные разведывательные возможности, что и обусловило создание инициатив типа "Пять глаз".

Смена приоритетов спецслужб уже заметна: акцент смещается на борьбу с наркокартелями в Мексике и других странах региона. Пентагон усилил присутствие на южной границе, привлекая команду аналитиков, а ЦРУ начало запускать дроны-разведчики над Мексикой.

Кроме того, во время заседания рабочей группы ООН по кибербезопасности представитель Госдепа Лизил Франц не упомянула Россию среди главных угроз в этой сфере, сосредоточившись только на Китае и Иране.

Стоит отметить, что в течение многих лет и демократические, и республиканские администрации считали Россию одной из самых больших угроз для кибербезопасности США, напоминает NBC News.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США приняли подлые решения, которые играют против Украины.



