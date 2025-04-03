Курс акций компании Adidas сегодня резко упал более чем на 10% до 197,4 евро. Ее конкурент Puma потерял около 9,3% (20,72 евро за акцию). Причина — новые пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом: 46% на импорт из Вьетнама, 32% из Индонезии и 34% из Китая. По данным журнала Der Aktionär, около 39% продукции Adidas производится именно в этих странах. Об этом сообщает BILD.

Акции Adidas и Puma обрушились после пошлин Трампа

Не легче и американскому гиганту Nike, который на 95% зависит от фабрик в этих трёх регионах. Его акции на Xetra упали почти на 9% – до 54,41 евро. Инвесторы массово распродают бумаги, опасаясь резкого роста издержек и падения прибыли.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, жестко раскритиковал новую торговую политику США.

"Это абсолютно неправильное решение и атака на мировую торговую систему. Здесь не будет победителей", – сказал Шольц.

Напомним, портал "Комментарии" писал , спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины для 260 стран и территорий. По его словам, российский рынок может оказаться привлекательным для попавших под новые тарифы США.

Дональд Трамп самопровозгласил 2 апреля "днем освобождения" и ввел новые тарифы от 10 до 50% для большинства стран мира. Введение новых пошлин прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что некоторые компании планируют участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году. "Зарубежные компании Европы и США и так проявляли интерес в прошлые годы. По понятным причинам они не очень-то хотят обнародовать свое участие, но заинтересованность целого ряда компаний не прекращалась", — сказал Песков.