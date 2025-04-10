Apple перевозит сотни тонн iPhone из Индии, чтобы «преодолеть» пошлины Трампа – Reuters

Технический гигант Apple зафрахтовал грузовые рейсы для перевозки 600 тонн iPhone, или около 1,5 миллиона , в Соединенные Штаты из Индии после того , как он увеличил там производство , пытаясь преодолеть тарифы президента США Дональда Трампа , сообщили источники Reuters.

IPhone

Подробности этого толчка дают понять частную стратегию американской компании смартфонов, заключающуюся в обходе тарифов Трампа и накоплении запасов своих популярных iPhone в Соединенных Штатах, одном из крупнейших рынков.

Аналитики предупреждают, что цены на iPhone в США могут резко возрасти, учитывая значительную зависимость Apple от импорта из Китая, основного производственного центра устройств, на который распространяется высокая тарифная ставка Трампа в 125%.

Эта цифра значительно превышает тариф в 26% на импорт из Индии, но сейчас приостановлен после того, как Трамп на этой неделе объявил 90-дневную паузу, исключающую Китай.

Apple "хотела побить тариф", — сообщил один из источников, знакомый с планами.

Источник добавил, что компания лоббировала руководство индийского аэропорта сократить до шести часов время, необходимое для прохождения таможни в аэропорту Ченнаи в южном штате Тамил Наду, с 30 часов.

По словам источника, так называемый "зеленый коридор" в аэропорту в индийском производственном центре подражал модели, которую Apple использует в некоторых аэропортах Китая.

Около шести грузовых самолетов грузоподъемностью по 100 тонн каждый вылетели с марта, один из них на этой неделе, когда были введены новые тарифы, сообщил источник и официальный представитель индийского правительства.

Вес в упаковке iPhone 14 и его зарядного кабеля составляет около 350 граммов (12,35 унций), как показывают измерения Reuters, что означает, что общий груз в 600 тонн состоял из примерно 1,5 миллиона iPhone с учетом некоторого веса упаковки.

Apple и министерство авиации Индии не ответили на запрос о комментарии. Все источники хотели остаться анонимными, поскольку стратегия и обсуждение были частными.

Apple продает более 220 миллионов iPhone в год во всем мире, по оценкам Counterpoint Research, пятая часть общего объема импорта iPhone в Соединенные Штаты сейчас поступает из Индии, а остальные – из Китая.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина "самым умным в мире" и пригрозил войной.