Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Тарифный режим президента США Дональда Трампа не только наносит обвальный ущерб на фондовых биржах. Дочерняя компания VW, Audi, сейчас является одной из первых крупных корпораций, вытащивших ripcord , пишет Spiegel .
Audi прекращает экспорт в США из-за пошлин Трампа
Ингольштадтский производитель автомобилей Audi приостанавливает поставки автомобилей в США из-за пошлин президента США Дональда Трампа. Представитель компании подтвердила соответствующее письмо к дилерам в понедельник, о котором первоначально сообщало "Automobilwoche".
Соответственно все транспортные средства, прибывшие в США после 2 апреля, должны быть на время задержаны и не передавать дилерам. Теперь розничные торговцы должны сосредоточиться на сокращении запасов. В настоящее время Audi имеет более 37 000 автомобилей на складе в США, на которые не действуют новые тарифы, и потому они могут быть проданы, сказала пресс-секретарь. Этого хватит примерно на два месяца.
Audi не имеет собственного производства в США и должна импортировать все автомобили. Американский бестселлер Q5 производится на заводе Audi в Мексике, а остальные поступают с заводов в Германии, Венгрии и Словакии.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Volkswagen приостанавливает поставки автомобилей в США из-за пошлин. Как сообщает Wall Street Journal, компания уже сообщила дилерам, что транспортировка машин из Мексики по железной дороге приостановлена, а прибывшие морем из Европы автомобили задержаны в портах.
Новости