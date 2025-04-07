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Audi прекращает экспорт в США из-за пошлин Трампа

Немецких авто в США станет меньше: еще одна компания прекращает экспорт из-за пошлин Трампа

сегодня, 16:38
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Недилько Ксения

Тарифный режим президента США Дональда Трампа не только наносит обвальный ущерб на фондовых биржах. Дочерняя компания VW, Audi, сейчас является одной из первых крупных корпораций, вытащивших ripcord , пишет Spiegel .

Audi прекращает экспорт в США из-за пошлин Трампа

Audi прекращает экспорт в США из-за пошлин Трампа

Ингольштадтский производитель автомобилей Audi приостанавливает поставки автомобилей в США из-за пошлин президента США Дональда Трампа. Представитель компании подтвердила соответствующее письмо к дилерам в понедельник, о котором первоначально сообщало "Automobilwoche".

Соответственно все транспортные средства, прибывшие в США после 2 апреля, должны быть на время задержаны и не передавать дилерам. Теперь розничные торговцы должны сосредоточиться на сокращении запасов. В настоящее время Audi имеет более 37 000 автомобилей на складе в США, на которые не действуют новые тарифы, и потому они могут быть проданы, сказала пресс-секретарь. Этого хватит примерно на два месяца.

Audi не имеет собственного производства в США и должна импортировать все автомобили. Американский бестселлер Q5 производится на заводе Audi в Мексике, а остальные поступают с заводов в Германии, Венгрии и Словакии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Volkswagen приостанавливает поставки автомобилей в США из-за пошлин. Как сообщает Wall Street Journal, компания уже сообщила дилерам, что транспортировка машин из Мексики по железной дороге приостановлена, а прибывшие морем из Европы автомобили задержаны в портах.                                                                                                                                                                                                                                                                  



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Источник: https://www.spiegel.de/wirtschaft/autoindustrie-audi-stoppt-export-in-die-usa-wegen-trump-zoellen-a-85557bda-6378-4261-bc49-09051c826707
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