Это четвертая экономика мира по ВВП: один штат опередил большинство стран мира

Согласно данным Международного валютного фонда, в 2024 году Калифорния официально стала четвертой по величине экономикой в мире, опередив Японию. Этот американский штат опередил большинство страны мира по размеру ВВП и уступает только США, Китаю и Германии.

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом

По обновленным данным Международного валютного фонда ВВП Калифорнии в 2024 году составил 4,10 триллиона долларов. Благодаря этому Калифорния обошла Японию с 4,01 триллиона долларов ВВП и заняла четвертое место в мире.

Калифорния по размеру ВВП уступает собственно Соединенным Штатам – 29,18 триллиона долларов, Китаю – 18,74 триллиона долларов и Германии – 4,65 триллиона долларов.

"Калифорния не только шагает в ногу с миром – мы задаем темп. Мы празднуем успех, но признаем, что нашему прогрессу грозит безрассудная тарифная политика нынешней федеральной администрации. Экономика Калифорнии двигает страну, и ее нужно защищать", – сказал губернатор штата Гевин Ньюсом.

Средний рост ВВП американского штата в 2021-2024 годах составил 7,5%. По предварительным данным, в 2026 году Калифорнию может потеснить Индия, которая сейчас занимает пятое место в списке ВВП — 3,9 триллиона долларов.

В Калифорнии работает 36 тысяч производственных предприятий, где занято более 1,1 миллиона человек. Также штат известен своими проектами, в частности, Кремниевой долиной, голливудскими студиями и крупными сельскохозяйственными угодьями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Дании предложили купить Калифорнию у США.

Также "Комментарии" писали, что первый штат США подал в суд на Трампа из-за "разжигания войны" из-за пошлин.