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Европейская страна хочет быть в "блоке друзей Путина"

Сербия может присоединиться к БРИКС.

сегодня, 13:55
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Автор:
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Slava Kot

Сербия активно изучает возможность присоединения к экономическому альянсу БРИКС. По словам вице-премьера Сербии Александара Вулина, участие в этом альянсе может стать реальной альтернативой членству в Европейском Союзе.

Европейская страна хочет быть в "блоке друзей Путина"

Александар Вулин и Владимир Путин. Фото: Reuters

В интервью немецкому изданию Berliner Zeitung премьер-министр Сербии Александар Вулин подтвердил, что представители сербского правительства примут участие в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани, Россия. Кроме этого он добавил, что правительство Сербии уже обсуждает возможность присоединения к БРИКС, отмечая важность рассмотрения всех возможных вариантов для страны.

"Было бы безответственно, если бы мы не рассмотрели все варианты, включая членство в БРИКС. Несомненно, он стал реальной альтернативой Евросоюзу", – сказал Вулин.

БРИКС, который часто можно назвать "блоком друзей Путина", был создан в 2006 году. Сначала в его состав входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Впоследствии к альянсу присоединились Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. БРИКС заявляет, что основной целью этого экономического блока является укрепление позиций развивающихся стран на мировой арене и поиск альтернативы традиционным западным экономическим структурам, однако Россия использует альянс, чтобы обойти санкции.

Сербия может стать первой страной-кандидатом на вступление в ЕС, официально рассматривающей возможность присоединения к этому экономическому альянсу. Однако такой шаг может быть расценен как отклонение от европейского курса, что повлияет на переговоры по вступлению в ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на саммит БРИКС в РФ могут приехать террористы.

Также "Комментарии" писали о президенте Сербии, Александре Вучиче, который объяснил позицию Белграда относительно Киева и Москвы.



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Источник: https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/serbien-vizepremier-aleksandar-vulin-brics-sind-reale-alternative-zur-eu-li.2260826
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