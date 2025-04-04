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«Катастрофа и рынки рухнули» - что говорят в Раде по поводу тарифов Трампа

Курс доллара и глобальная экономика: нардеп прокомментировал последствия введенных Трампом пошлин

сегодня, 12:26
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Недилько Ксения

Глобальная экономика будет испытывать длительные последствия в случае обострения ситуации с введенными пошлинами президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал народный депутат Украины, первый заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

«Катастрофа и рынки рухнули» - что говорят в Раде по поводу тарифов Трампа

Ярослав Железняк

"По тарифам. Ну я пока не согласен с утверждением, что все – "катастрофа и рынки рухнули!". Но здесь такой момент – мы пока и не знаем какие будут ответные меры.

Пока (после объявления новых тарифов Трампа) рынки упали. Но не катастрофически.

S&P 500 потерял почти 5%, просели также Stoxx 600, FTSE 100 и Nikkei 225.

Пострадали все чувствительные к экономике секторы", – отметил нардеп.

По его словам, финансовые компании, экспортеры и потребительские бизнесы – среди крупнейших, кто понес потери. Распродажа была широкой, охватила как США, так и Европу и Азию. Инвесторы массово переключились на гособлигации как безопасные активы.

"Еще достаточно сильно упал доллар. Это одно из самых резких движений валюты за последнее время. Даже евро вырос несмотря на то, что именно ЕС стал основной целью тарифов.

Мировое финансовое сообщество начало переоценивать перспективы доллара.

Но это не прямо "КАТАСТРОФА". Дальнейшее развитие событий зависит от реакции других стран", – заметил Железняк.

По его мнению, если не будет массового ответа в виде контрмер — рынки могут стабилизироваться.

"Но часть инвесторов уже начала выводить средства из США, так как не очень верят в… Адекватность.

В случае обострения – последствия для глобальной экономики будут продолжительными", – добавил нардеп.

Напомним, что на фоне введенных пошлин Трампом в Германии Акции Adidas и Puma обрушились, а Volkswagen приостановил транспортировку автомобилей в США.



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