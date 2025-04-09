logo

BTC/USD

76088.54

ETH/USD

1442.71

LTC/USD

69.73

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

45.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Глобальная экономика Китай отвечает на тарифы США: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай отвечает на тарифы США: что известно

Центральный банк Китая просит государственных кредиторов сократить покупку долларов, сообщают источники

сегодня, 14:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Центральный банк Китая не допустит резкого падения юаня и попросил крупные государственные банки сократить покупку долларов США, сообщили в среду люди, непосредственно знакомые с этим вопросом, пишет Reuters.

Китай отвечает на тарифы США: что известно

Торговая война между США и Китаем

Директива власти поступила в тот момент, когда курс юаня испытывает сильное давление к снижению после крупных тарифов США на китайский экспорт и ответных шагов со стороны Пекина.

На этой неделе Народный банк Китая (НБК) направил государственным банкам инструкции, являющиеся его неофициальным стилем по управлению политикой по рынкам, с просьбой воздержаться от покупок в долларах США для их собственных счетов, сообщили три источника.

Большим банкам также было предписано усилить проверки при выполнении долларовых заказов для своих клиентов, сказал один из них, что рынки интерпретируют как способ центрального банка сдерживать спекулятивные операции.

Два разных источника сообщили, что крупные государственные банки страны агрессивно продавали доллары и покупали юани, чтобы замедлить темпы падения юаня на внутреннем спотовом рынке в среду.

Китайский юань потерял примерно 1,3% в этом месяце и был в последнее время на уровне 7,35 доллара в среду, тогда как его оффшорный аналог упал рекордно низко за ночь.

Кроме того, центральный банк Китая не будет прибегать к девальвации юаня, чтобы смягчить удар пошлин по экспорту и экономике в целом, сообщили Reuters три политических советника и еще один банкир, знакомые с мнением центрального банка.

"Резкое обесценение не произойдет, поскольку это может ударить по доверию рынка, но умеренное обесценение поможет экспорту", — сказал один из политических советников.

НБК сосредотачивается на устойчивых движениях юаня, даже когда обострение торговой войны в США серьезно подвергает сомнению конкурентоспособность крупного экспортного сектора Китая, что свидетельствует о том, что стабильность финансового рынка остается приоритетом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как Трамп посмеялся над другими странами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/china/chinas-central-bank-asks-state-lenders-reduce-dollar-purchases-sources-say-2025-04-09/
Теги:

Новости

Все новости