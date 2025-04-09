Китай отвечает на тарифы США: что известно

Центральный банк Китая не допустит резкого падения юаня и попросил крупные государственные банки сократить покупку долларов США, сообщили в среду люди, непосредственно знакомые с этим вопросом, пишет Reuters.

Торговая война между США и Китаем

Директива власти поступила в тот момент, когда курс юаня испытывает сильное давление к снижению после крупных тарифов США на китайский экспорт и ответных шагов со стороны Пекина.

На этой неделе Народный банк Китая (НБК) направил государственным банкам инструкции, являющиеся его неофициальным стилем по управлению политикой по рынкам, с просьбой воздержаться от покупок в долларах США для их собственных счетов, сообщили три источника.

Большим банкам также было предписано усилить проверки при выполнении долларовых заказов для своих клиентов, сказал один из них, что рынки интерпретируют как способ центрального банка сдерживать спекулятивные операции.

Два разных источника сообщили, что крупные государственные банки страны агрессивно продавали доллары и покупали юани, чтобы замедлить темпы падения юаня на внутреннем спотовом рынке в среду.

Китайский юань потерял примерно 1,3% в этом месяце и был в последнее время на уровне 7,35 доллара в среду, тогда как его оффшорный аналог упал рекордно низко за ночь.

Кроме того, центральный банк Китая не будет прибегать к девальвации юаня, чтобы смягчить удар пошлин по экспорту и экономике в целом, сообщили Reuters три политических советника и еще один банкир, знакомые с мнением центрального банка.

"Резкое обесценение не произойдет, поскольку это может ударить по доверию рынка, но умеренное обесценение поможет экспорту", — сказал один из политических советников.

НБК сосредотачивается на устойчивых движениях юаня, даже когда обострение торговой войны в США серьезно подвергает сомнению конкурентоспособность крупного экспортного сектора Китая, что свидетельствует о том, что стабильность финансового рынка остается приоритетом.

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