Началась битва за Панамский канал: Как Пекин отреагирует на американский флот

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Ткачик Олеся
Ситуация вокруг Панамского канала начала быстро обостряться. В частности, министр обороны США Пит Гегсет заявил, что американский флот выдвигается в направлении канала. Таким образом, Вашингтон стремится нейтрализовать влияние Китая в этом стратегически важном регионе и усилить там свое присутствие, отметил военный, политолог Виктор Таран. То есть, добавил он, США ставят целью установить физический контроль за каналом.
Панамский канал
Политолог напомнил, что перед этим гонконгская компания CK Hutchison, владеющая портами Бальбоа и Кристобаль с обеих сторон Панамского канала, планировала продать свои активы консорциуму во главе с американской фирмой BlackRock за $22,8 млрд.
Как говорит Таран, это даст США контроль над ключевыми портами канала. Однако Китай заблокировал это соглашение, инициировав антимонопольное расследование через Государственное управление по регулированию рынка.
При этом следует понимать, что именно Панамский канал жизненно важен для мировой торговли, через него проходит значительная часть грузопотока между Атлантическим и Тихим океанами.
Таран подчеркнул, что именно контроль над портами канала оказывает значительное геополитическое влияние. США стремятся снизить присутствие Китая в этом регионе, видя в этом угрозу своим интересам.
По его прогнозу, Китай, вероятно, выберет комбинацию дипломатических, экономических мер в ответ на действия США. Впрочем, он добавил, что дипломатические заявления вряд ли остановят американские авианосцы.
То есть, добавил Таран, ситуация остается напряженной. Панамское правительство оказалось между двумя мировыми гигантами, каждое из которых имеет свои интересы в регионе.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп хочет оторвать РФ от Китая.
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