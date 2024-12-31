Прогнозы мира на 2025 год: полномасштабная война, крах президентов и стоимость биткоина

Прогнозы авторов FT на новый год: от вероятности мира в Украине до того, выдержит ли дружба Трампа и Маска, и шансов на восстановление CD.

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Недавняя особенность ежегодных прогнозов FT заключалась в том, что то, что раньше считалось легкомысленным занятием, все чаще приходится сталкиваться с проблемами войны и мира. В этом году авторы издания предлагают прогнозы на конфликты в Украине, на Ближнем Востоке, в Судане и другую войну, тарифную.

Начнет ли Дональд Трамп полномасштабную тарифную войну?

Да, в общем, но это не мертвый сертификат. Под "тарифной войной" подразумевают, по крайней мере, 10-процентные тарифы на минимум половину импорта США до конца года. Никто на самом деле не знает о Трампе. Но он точно ударит по импорту из Китая около 15 процентов от общего объема США. Мексика и Канада вместе составляют около 30 процентов, и их лидеры Клаудия Шейнбаум и Джастин Трюдо — или их преемник — будут настаивать на своей жесткости по поводу иммиграции, чтобы предотвратить 25-процентные пошлины, которыми угрожает Трамп.

Будут ли процентные ставки в США в конце года ниже, чем сейчас?

Нет. После прогнозов, опубликованных Федеральной резервной системой Джея Пауэлла после декабрьского заседания, рынки предусмотрели, что ставка федеральных фондов составит 3,9 процента в декабре 2025 года.

Выживет ли Эммануэль Макрон в должности президента Франции?

Да. Но то, что этот вопрос даже ставится, свидетельствует об ослабленной позиции человека, когда-то сравнивавшегося с Юпитером за его стиль "сверху вниз". Макрону осталось примерно 30 месяцев до конца его второго срока, и Макрон страдает от своего решения назначить досрочные выборы летом, которое его лагерь проиграл.

Упадет ли Чудесная семерка?

Нет, но они тоже не поднимутся гораздо выше. Марш Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla отражает динамизм американского частного сектора, лидерство Кремниевой долины в цифровых технологиях и ажиотаж инвесторов вокруг ИИ. Эти факторы останутся сильными в 2025 году; новая администрация США, по сути, является квазизахватом застойного политического мира энергичным частным сектором, возглавляемым тех.

Будут ли цены на китайский экспорт падать дальше?

Да. Дезинфляционный спад, который Китай экспортирует в мир, намерен углубляться.

Поругаются ли Илон Маск и Дональд Трамп?

Нет. Хотя Трамп славится нетерпимостью к конкурирующим эго, выгода для Маска от того, чтобы оставаться на хорошей стороне президента, слишком велика, чтобы ее упустить.

Ослабит ли Германия долговый тормоз?

Да. Призывы ослабить Schuldenbremse — конституционную статью, ограничивающую заимствование центрального правительства до 0,35 процента ВВП в любой год — становятся все громче, поскольку Германия борется с огромными потребностями в расходах, в том числе на оборону, и стагнацией экономики.

Упадет ли рынок облигаций?

Нет. Он может скрипеть, но не сломается.

Уменьшатся ли выбросы углерода в Китае?

Нет. По мнению некоторых экспертов, выбросы от крупнейшего в мире источника парниковых газов могут достичь своего пика перед обещанием достичь этого к 2030 году, но снизить их будет тяжелым.

Будет ли британское лейбористское правительство придерживаться своего обещания больше не повышать налоги?

Да, пока. Но тот факт, что оппозиционные депутаты и интервьюеры исследуют этот вопрос как язык на больном зубе, говорит вам, что это шаткое обязательство.

Израиль и США нанесут удар по атомным станциям Ирана?

Нет. Но Израиль испытывает серьезный соблазн. Однако это вычисление может измениться, если Тегеран приблизится к ядерной бомбе.

Достигнет ли биткоин 200 000 долларов?

Так Биткойн превысил 100 000 долларов только в декабре, поэтому дальнейшее удвоение может показаться натяжкой — но почему бы и нет?

Обгонит ли ВВП Индии ВВП Японии?

Нет. Это произойдет вскоре (и это уже верно по паритету покупательной способности), но скорее в 2026 году, чем в 2025 году.

Будут ли электромобили составлять более четверти мировых продаж автомобилей?

Нет. Если тенденция последних лет сохранится, они могли бы, но фактическая цифра может составить не более 22 процентов. 2025 станет еще одним тяжелым годом для автомобильной промышленности из-за спада энтузиазма потребителей за пределами Китая относительно электромобилей.

Отменит ли Хавьер Милей валютный контроль в Аргентине?

Да. Опасаясь спровоцировать всплеск инфляции и обеспокоенный низкими резервами, президент-либертарианец до сих пор сопротивлялся отмене жестких ограничений по поводу того, сколько иностранной валюты могут покупать аргентинские лица и компании.

Но в 2025 году Милей сделает решительный шаг.

Продолжится ли война в Судане?

К сожалению, да. Судан стал прокси-конфликтом, перетянув полномочия ОАЭ в Россию.

Будут ли у нас агенты искусственного интеллекта, которые мы сможем использовать?

Да . Агентский искусственный интеллект должен стать самой популярной фразой в следующем году — крупными технологическими компаниями, стартапами и корпорациями с искусственным интеллектом.

Будет ли еще одно крупное соглашение о голливудской студии?

Да . В 2024 году Paramount стала первой голливудской студией, подвергшейся новой экономике потоковой передачи: семья Редстоун продала техническому миллиардеру Ларри Эллисону и его сыну-продюсеру Дэвиду.

На очереди – Warner Bros Discovery.

Начнут ли компакт-диски долгосрочное возрождение, подобно винилу?

Нет. Блестящий диск не соответствует прогнозам по его гибели — продажи подпитываются популярностью формата в K-pop Южной Кореи. Но прекращение спада более вероятно, чем взлет долгосрочного роста.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какой прогноз FT дал по поводу войны Украины и России.