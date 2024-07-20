Сразу три украинских города попали в рейтинг самых дешевых городов мира

Три украинских города — Киев, Одесса и Львов — вошли в список самых дешевых городов мира по итогам первого полугодия 2024 года по версии международного рейтинга Numbeo.

Киев - один из самых дешевых городов мира. Фото из открытых источников

Столица Украины заняла 199 место из 218 в рейтинге с индексом стоимости жизни 28,6% от уровня Нью-Йорка.

Одесса расположилась на 202-й позиции с показателем 27,2%, а Львов занял 204 место с индексом 25,8%.

По версии рейтинга Numbeo, самыми дешевыми городами мира являются: Карачи, Пакистан (индекс 19,0%) – 218 место; Лахор, Пакистан (19,1%) – 217 место; Калькутта, Индия (21,1%) – 216 место; Исламабад, Пакистан (21,5%) – 215 место; Ченнаи, Индия (21,8%) – 214 место.

В первую пятерку самых дорогих городов мира попали: Женева, Швейцария (индекс 101,7%); Цюрих, Швейцария (100,4%); Нью-Йорк, США (100,0%); Сан-Франциско, США (90,5%); Бостон, США (85,8%).

Во второй пятерке рейтинга оказались: Рейкьявик, Исландия (83%), Вашингтон, округ Колумбия, США (82,5%); Сиэтл, США (81,5%); Лос-Анджелес, США (80,9%); Чикаго, США (80,2%).

Рейтинг Numbeo учитывает разные факторы, влияющие на стоимость жизни. А именно: индекс стоимости жизни; индекс аренды жилья; индекс стоимости товаров; индекс цен в ресторанах; индекс местной покупательной способности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вена снова заняла первое место в рейтинге городов мира по качеству жизни, который составляет издание The Economist. В исследование включены 173 города, которые оценивались по таким критериям, как безопасность, здоровье, культура, образование и инфраструктура. Как показывает рейтинг, наибольшее признание заслужили города с низким уровнем преступности, развитым общественным транспортом и высокими стандартами здравоохранения. Копенгаген, Цюрих и Женева занимают лидирующие позиции благодаря своей способности обеспечить высокое качество жизни своим жителям.

