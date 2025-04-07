Трамп уничтожит Китай новыми пошлинами: что Пекин должен сделать немедленно

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Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп, готов ввести новые пошлины против Китая. Речь идет о новых тарифах в размере 50%. Впрочем, по его словам, новых пошлин можно избежать, если Пекин отменит пошлины против Соединенных Штатов.
Китаю грозят новые пошлины
При этом Трамп подчеркнул, что если Китай не отменит пошлины против США, то новые тарифы против Поднебесной заработают уже 9 апреля.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр финансов США Скотт Бесент после введения пошлин советовал правительствам разных стран не отвечать аналогичными шагами в отношении США, чтобы не вызвать эскалацию в отношениях и еще больших ответных действий.
При этом, очевидно, большинство стран таки прислушались к совету и не ответили на пошлины Трампа, а наоборот ищут пути для переговоров и договоренностей. В Белом доме подчеркнули, что запрос по переговорам сделало уже более 50 стран.
Однако известно, что Трамп достаточно агрессивно настроен против Европы и признается, что против нее Соединенные Штаты ввели максимальные пошлины. По его словам, Европа, казалось бы, всегда наживалась на Соединенных Штатах и должна теперь за это заплатить. Трамп хочет, чтобы европейские страны выплачивали США репарации.
Но жесткую таможенную политику Трампа критикуют его друзья-миллиардеры. Они даже утверждают, что американский президент начал экономическую ядерную войну. Они уверены, что такая политика разрушает экономику страны и уменьшает уровень платежеспособности простых американцев.
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