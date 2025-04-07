Трамп уничтожит Китай новыми пошлинами: что Пекин должен сделать немедленно

Американский президент Дональд Трамп, готов ввести новые пошлины против Китая. Речь идет о новых тарифах в размере 50%. Впрочем, по его словам, новых пошлин можно избежать, если Пекин отменит пошлины против Соединенных Штатов.

Китаю грозят новые пошлины

"Кроме того, все переговоры с Китаем по запрошенных ими встречам с нами будут прекращены! Переговоры с другими странами, также запросивших встречи, начнутся немедленно", — сказал он в сообщении для Truth Social.

При этом Трамп подчеркнул, что если Китай не отменит пошлины против США, то новые тарифы против Поднебесной заработают уже 9 апреля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр финансов США Скотт Бесент после введения пошлин советовал правительствам разных стран не отвечать аналогичными шагами в отношении США, чтобы не вызвать эскалацию в отношениях и еще больших ответных действий.

При этом, очевидно, большинство стран таки прислушались к совету и не ответили на пошлины Трампа, а наоборот ищут пути для переговоров и договоренностей. В Белом доме подчеркнули, что запрос по переговорам сделало уже более 50 стран.

Однако известно, что Трамп достаточно агрессивно настроен против Европы и признается, что против нее Соединенные Штаты ввели максимальные пошлины. По его словам, Европа, казалось бы, всегда наживалась на Соединенных Штатах и должна теперь за это заплатить. Трамп хочет, чтобы европейские страны выплачивали США репарации.

Но жесткую таможенную политику Трампа критикуют его друзья-миллиардеры. Они даже утверждают, что американский президент начал экономическую ядерную войну. Они уверены, что такая политика разрушает экономику страны и уменьшает уровень платежеспособности простых американцев.



