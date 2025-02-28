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В БРИКС заявили, что угрозы Трампа их не остановят

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что угрозы Трампа не остановят БРИКС.

сегодня, 14:30
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС ростом новых пошлин на 100%, если они создадут собственную валюту и откажутся от доллара. Президент Бразилии Лула да Силва отреагировал и заявил, что угрозы Трампа не остановят БРИКС.

В БРИКС заявили, что угрозы Трампа их не остановят

Президент Бразилии Лула да Силва. Фото из открытых источников

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что БРИКС стремится покончить с доминированием доллара США, несмотря на угрозы американского лидера Трампа.

"Угрозы президента США Дональда Трампа пошлинами не остановят решимость группы искать альтернативные платформы для платежей между странами-членами", — сказал Силва.

В январе президент США Дональд Трамп предупредил страны БРИКС о 100% пошлинах, если они попытаются заменить доллар.

"Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим в стороне и наблюдаем, окончена", — написал Трамп в прошлом месяце в Truth Social.

Кроме того, президент США подверг критике возможность введения собственной валюты среди стран БРИКС.

БРИКС уже несколько лет обсуждает пути уменьшения зависимости от доллара США. Экономическое сотрудничество БРИКС только усилилось после того, как Запад ввел санкции против России. Хотя у БРИКС еще нет общей валюты, его члены способствуют торговле в своих местных валютах, чтобы уменьшить зависимость от США и обойти санкции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на новые угрозы Трампа. Дмитрий Песков заявил, что Россия и страны БРИКС не намерены создавать общую валюту.

Также "Комментарии" писали, что в Китае ответили на угрозы Трампа странам БРИКС, указав, что и дальше будут сотрудничать с этой группой стран.



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Источник: https://x.com/BRICSinfo/status/1895032848501088441
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