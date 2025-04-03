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Volkswagen приостанавливает поставки автомобилей в США из-за пошлин

Volkswagen приостанавливает транспортировку автомобилей в США из-за пошлин, введенных Трампом

сегодня, 14:38
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Недилько Ксения

На фоне введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин немецкий концерн Volkswagen временно останавливает поставки автомобилей в Соединенные Штаты. Как сообщает Wall Street Journal, компания уже сообщила дилерам, что транспортировка машин из Мексики по железной дороге приостановлена, а прибывшие морем из Европы автомобили задержаны в портах.

Volkswagen приостанавливает поставки автомобилей в США из-за пошлин

Volkswagen приостанавливает поставку автомобилей в США из-за пошлин

Производитель назвал это "временной корректировкой" и заявил, что сотрудничает с логистическими компаниями, чтобы наладить доставку, когда ситуация с пошлинами прояснится.

"Мы хотим максимально прозрачно пройти этот период неопределенности", – говорится в заявлении VW.

Кроме того, концерн сообщил, что намерен ввести специальный импортный сбор на автомобили, подпадающие под действие новых американских пошлин. Более подробная ценовая стратегия будет объявлена до середины апреля.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что курс акций компании Adidas сегодня резко упал более чем на 10% до 197,4 евро. Ее конкурент Puma потерял около 9,3% (20,72 евро за акцию). Причина — новые пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом: 46% на импорт из Вьетнама, 32% из Индонезии и 34% из Китая. По данным журнала Der Aktionär, около 39% продукции Adidas производится именно в этих странах. Об этом сообщает BILD .

Не легче и американскому гиганту Nike, который на 95% зависит от фабрик в этих трёх регионах. Его акции на Xetra упали почти на 9% – до 54,41 евро. Инвесторы массово распродают бумаги, опасаясь резкого роста издержек и падения прибыли.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, жестко раскритиковал новую торговую политику США.



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Источник: https://www.wsj.com/
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