Друг Путіна раптово злякався операції США в Ірані: озвучено термінову заяву про Україну

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив заклик до мирного врегулювання конфліктів як в Україні, так і на Близькому Сході після того, як США потопили іранський військовий корабель біля узбережжя Шрі-Ланки. Про це повідомляє Bloomberg.

Фото: з відкритих джерел

Свої перші публічні коментарі щодо інциденту Моді зробив у Нью-Делі після зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Ми обоє згодні, що військовий конфлікт сам по собі не може вирішити жодної проблеми, хай то буде Україна чи Західна Азія", — заявив прем’єр.

Він додав, що "діалог і дипломатія залишаються єдиним стійким шляхом до розв’язання міжнародних суперечок". За словами Моді, лише мирні переговори здатні забезпечити тривале вирішення конфліктів і уникнути ескалації напруженості на глобальному рівні.

При цьому видання зазначає, що Індія поки не зробила жодного прямого засудження дій США та Ізраїлю щодо Ірану. Експерти наголошують, що Нью-Делі має тривалі економічні та енергетичні зв’язки з Тегераном, зокрема раніше активно імпортував іранську нафту.

Тим часом президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо того, що затяжний конфлікт з Іраном може призвести до скорочення постачань протиповітряної оборони зі США. За його словами, стабільність безпеки України залежить від безперервної підтримки партнерів у сфері оборони.

Як вже писали "Коментарі", військовий експерт Іван Тимочко вважає, що Росія може отримати короткострокову вигоду від війни на Близькому Сході та зростання світових цін на нафту, але повноцінно скористатися ситуацією Кремлю навряд чи вдасться. За його словами, російські марки нафти відрізняються від іранських, і через це Росія здатна отримати лише часткову компенсацію, але ніколи не зможе зайняти повноцінну нішу на ринку.