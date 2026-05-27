Поліція Таїланду переодяглася в танцівниць для спецоперації: фото вразило

Поліція Таїланду провела незвичну операцію для затримання підозрюваного.

27 травня 2026, 09:52
Slava Kot

У Таїланді поліція провела операція проти наркоторговців та стала зіркою в соцмережах. Правоохоронці провели рейд під прикриттям, переодягнувшись у танцівниць під час вуличного фестивалю, щоб затримати підозрюваного у торгівлі метамфетаміном. Фото офіцерів у блискучих сукнях, перуках та яскравому макіяжі після успішної операції швидко стало вірусним.

Поліція Таїланду переодяглася в танцівниць. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався в районі Тха Луанг на сході Таїланду. За даними місцевої поліції, група офіцерів приєдналася до танцювальної трупи під час святкувань, аби не викликати підозр у ймовірного дилера. Для оточуючих вони виглядали як частина розважальної програми фестивалю.

Операція завершилася затриманням чоловіка на ім’я Мекха Фа-вап-вап. Під час обшуку у нього виявили 53 таблетки метамфетаміну, понад 200 пластикових пакетів для фасування наркотиків та мобільний телефон. Також поліція заявила про можливу причетність затриманого до нелегального грального бізнесу.

Після рейду поліцейські опублікували спільне фото у Facebook, де позують у сценічних костюмах та усміхаються після успішної спецоперації. На фото видно затриманого чоловіка, а також поліцейських у сукнях. Серед правоохоронців більшість чоловіків і одна жінка. 

Місцеві медіа зазначають, що це не перший випадок нестандартного маскування тайської поліції. Раніше правоохоронці в Бангкоку переодягалися у костюми левів під час святкування Місячного Нового року, щоб затримати рецидивіста.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що скажений білоруський турист в одних трусах напав на поліцію в Таїланді.



Джерело: https://nypost.com/2026/05/24/world-news/thai-police-dress-as-female-dancers-to-nab-accused-drug-dealer/
