Канада готова піти на крайній крок заради миру в Україні: названо несподівану умову

Канада може розглянути можливість розміщення своїх військових в Україні, якщо буде досягнуто мирної угоди, повідомив прем'єр-міністр Марк Карні. За його словами, на даному етапі це лише потенційна опція, але участь канадських сил у багатонаціональній операції матиме значно більший вплив, ніж дії однієї країни.

Фото: з відкритих джерел

На пресконференції в посольстві Канади у Парижі Карні підкреслив, що перший внесок Канади у забезпечення безпеки України може полягати у навчанні українських військових. Вже зараз канадські солдати беруть участь у тренуваннях українських військових у Польщі в рамках операції "Unifier". Прем'єр зазначив, що нарощування військових можливостей Канади дозволить країні відігравати активну роль у гарантуванні безпеки України після завершення війни.

Високопоставлений представник уряду Канади, який спілкувався з журналістами на борту літака до Парижа, додав, що країна вже кілька місяців веде переговори щодо "відповідного та серйозного внеску" у систему безпеки України. Цей внесок передбачає координацію з міжнародними партнерами, аби дії Канади були максимально ефективними у рамках багатонаціональних ініціатив.

6 січня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри щодо розгортання міжнародних військ в Україні у разі досягнення мирної угоди. Президент Зеленський окремо зазначив, що веде предметні переговори з американською командою щодо моніторингу можливих порушень миру, коли буде укладено угоду.

Портал "Коментарі" вже писав, що Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після того, як між Києвом і Москвою буде підписано мирну угоду. Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у своїй офіційній заяві.