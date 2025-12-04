logo_ukra

Канада
commentss НОВИНИ Всі новини

У Канаді неприємно вразили заявою про одне з основних прагнень України: що відбувається

Міністр закордонних справ Канади відзначила, що найбільше миру бажають саме українці

4 грудня 2025, 12:15
Автор:
Клименко Елена

Глава МЗС Канади Аніта Ананд підкреслила, що рішення щодо вступу України до НАТО ухвалюють виключно країни-члени Альянсу, а сама Україна не бере участі у процесі голосування чи формального затвердження.

У Канаді неприємно вразили заявою про одне з основних прагнень України: що відбувається

"Головне, щоб обговорення членства відбувалося лише серед членів НАТО. Канада завжди підтримувала відкритий і прозорий процес вступу та продовжує дотримуватися цієї позиції стосовно України", — заявила Ананд у відповідь на запитання щодо можливих обмежень для України у контексті запропонованої США мирної угоди.

Міністерка також наголосила на прагненні українців до миру: "Ніхто не хоче миру більше, ніж українці". За її словами, міжнародна спільнота має всіляко сприяти мирним зусиллям і потенційному режиму припинення вогню, а після його запровадження — активно допомагати Україні відновлювати інфраструктуру та підтримувати населення.

Ці коментарі прозвучали на тлі засідання Ради Україна-НАТО, яке відбулося 3 грудня у Брюсселі за участю міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Альянс не планує готувати альтернативні сценарії на випадок, якщо США з якоїсь причини припинять підтримку України, що підкреслює роль усіх членів НАТО у формуванні політики безпеки та колективної оборони.

Як вже писали "Коментарі", нещодавній візит посланців Дональда Трампа до Москви не приніс прориву у мирних переговорах — Володимир Путін відхилив нову пропозицію щодо припинення війни в Україні. Це свідчить, що його мета не мир, а контроль над Україною, пише The Wall Street Journal.



