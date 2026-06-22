Китай шокував рішенням, яке ще більше посилить війну Путіна в Україні: на Заході розкрили деталі

Китай розширює інфраструктуру для імпорту зрідженого природного газу з російського проєкту "Арктик СПГ-2", який перебуває під міжнародними санкціями. За даними джерел Reuters, Пекін готує до запуску другий імпортний термінал, що дозволить суттєво збільшити обсяги постачань і розвантажити вже діючі логістичні маршрути. Очікується, що нові можливості будуть повністю задіяні до жовтня.

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Йдеться про нещодавно збудований термінал Лонгкоу в провінції Шаньдун на сході Китаю. Об’єкт належить державній трубопровідній компанії PipeChina і спеціально адаптується для прийому партій СПГ із "Арктик СПГ-2". Проєкт російської компанії "Новатек" оцінюється щонайменше у 21 млрд доларів і розрахований на виробництво до 19,8 млн тонн зрідженого газу щорічно.

Фактично Китай залишається єдиним підтвердженим покупцем санкційного газу з цього проєкту. З серпня 2025 року постачання здійснювалися через термінал PipeChina в Бейхаї (провінція Гуансі), куди вже прибув 41 вантаж, що еквівалентно приблизно 2,6 млн тонн СПГ. Це свідчить про стабільний попит попри обмеження з боку західних країн.

На тлі санкцій "Новатек" був змушений знизити вартість фрахту на 30–40%, намагаючись утримати китайських покупців і забезпечити безперервність експорту. Для Пекіна така співпраця виглядає вигідною, адже країна є найбільшим імпортером СПГ у світі та активно диверсифікує джерела енергії.

Минулого року Китай закупив у Росії близько 7,57 млн тонн природного газу у вигляді СПГ. Введення в експлуатацію терміналу Лонгкоу з річною потужністю близько 5 млн тонн дозволить ще більше наростити імпорт. Для порівняння, чинний термінал у Бейхаї має пропускну здатність близько 6 млн тонн на рік, тож нова інфраструктура суттєво посилить загальні можливості Китаю щодо прийому санкційного газу.

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