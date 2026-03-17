Санкції дали тріщину: як Китай знову рятує Росію

Державні нафтові гіганти Китаю після кількамісячної паузи знову придивляються до російської нафти, намагаючись уникнути дефіциту постачання на тлі ескалації на Близькому Сході. Йдеться про компанії Sinopec та PetroChina, які вже звернулися до постачальників із запитами щодо можливих закупівель. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела на ринку.

Китай.

За їхніми даними, це можуть бути перші подібні кроки з листопада, коли китайські компанії призупинили активні операції з російською нафтою.

Повернення інтересу пояснюється одразу кількома факторами. По-перше, російська нафта залишається дешевшою за альтернативні поставки з Бразилії та Західної Африки. По-друге, війна між США та Ізраїль проти Іран спричинила різке зростання цін і премій на світовому ринку.

Водночас Пекін намагається скористатися тимчасовим винятком із санкцій США, який дозволяє завершити оплату та поставки в межах 30-денного “вікна” для вже завантажених партій. Китайські трейдери наразі оцінюють ризики і можливість вкластися у ці строки.

За словами джерел, великі компанії можуть також скуповувати російську нафту у незалежних китайських нафтопереробників, які вже мають запаси і готові перепродавати їх із вигодою.

Ціновий фактор залишається ключовим: російський сорт ESPO пропонується приблизно з премією 8 доларів за барель до Brent, тоді як бразильський Tupi – на рівні 12-15 доларів.

Таким чином, на тлі глобальної нестабільності Китай знову відкриває для себе російську нафту, що може вплинути як на ефективність санкцій, так і на баланс сил на енергетичному ринку.

Читайте також на порталі "Коментарі" - світові ціни на нафту продовжують стрімко зростати на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході та загроз для ключової нафтової інфраструктури регіону. Інвестори знову зосередили увагу на ризиках перебоїв постачання, що посилило тиск на енергетичний ринок. Про це повідомляє Reuters.