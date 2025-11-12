Сі йде на допомогу Путіну: на який крок піде Китай, щоб імпортувати газ із РФ

Китай створює власний "тіньовий флот" суден для імпорту російського газу під санкціями Сполучених Штатів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Тіньовий флот КНР. Фото: з відкритих джерел

Інформагентство зазначає, що ці зусилля поки що знаходяться на початковій стадії, але, враховуючи те переміщення танкерів, яке вже почало відбуватися, вони можуть свідчити про те, що Китай почав проводити ту ж роботу, яку раніше провела РФ, щоб обійти західні санкції і далі продавати енергоресурси.

Експерти звертають увагу, що Китай активізує свої зусилля щодо імпорту російського газу, що знаходиться під санкціями США, закладаючи основу вітчизняного "тіньового флоту" суден, які можуть транспортувати газ та обходити обмеження, накладені на одну з флагманських галузей Кремля.

Відомо, що танкер ЗПГ CCH Gas, який перевозить російський газ і знаходиться в чорному списку, приховує своє місцезнаходження, наближаючись до китайського порту.

Його зареєстрований власник CCH-1 Shipping Co. має юридичну адресу в Гонконгу, який збігається з поштовою скринькою компанії Samxin Secretarial Services Ltd. — це поширена практика для компаній, які прагнуть приховати бенефіціарну власність, торгуючи паливом із Ірану чи Росії.

Ще одне судно для перевезення ЗПГ, що нещодавно перейменоване в Kunpeng, з'явилося поблизу Сінгапуру з подібною структурою.

Створення "тіньового флоту" танкерів для перевезення ЗПГ – складна місія. Це пояснюється тим, що судна, що перевозять паливо з температурою -162°C, потребують складніших технологій для завантаження та транспортування, ніж нафта.

Зазначається, що Китай дозволить приватним інвесторам володіти часткою понад 10% у деяких залізничних та енергетичних проектах, які здебільшого фінансувалися за рахунок державних коштів, фактично не обмежуючи участі недержавних організацій у цих підприємствах.

