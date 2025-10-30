logo_ukra

Головна Новини Світ Китай У Раді розповіли, який сценарій завершення війни в Україні влаштує Китай
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді розповіли, який сценарій завершення війни в Україні влаштує Китай

Ідеальна ситуація для Китаю – щоб війна в Україні закінчилась, бойові дії припинились, але є нюанс

30 жовтня 2025, 13:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Декілька місяців тому керівник МЗС Китаю заявив, що Китай зацікавлений в тому, щоб Росія війну не програла. Але це не означає що він зацікавлений в перемозі Росії. Поразка Путіна у війні практично неминуче призведе до смути в Росії – з громадянською війною, розвалом країни на шматки та втратою контролю над ядерними ракетами. Навіть за відносно "оптимістичного" сценарію, внаслідок програшу війни, Путін буде усунений від влади, а на його місце прийдуть інші політики, налаштовані більш прозахідно, а отже антикитайськи. Отримати таке у себе під боком Китай, звісно, не хоче, тому і каже про це прямо. Про це розповів нардеп Микола Княжицький. 

У Раді розповіли, який сценарій завершення війни в Україні влаштує Китай

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Політик продовжує, з іншого боку, Китай не у захваті від продовження війни, адже це негативно впливає як на економічні ланцюги постачань, так і на політичні відносини з ЄС та США. Практично кожен діалог з країнами Заходу, в тому числі сьогоднішня зустріч з Дональдом Трампом, містить у собі питання України та Росії.  

Микола Княжицький зазначає, за таких умов, ідеальна ситуація для Китаю – щоб війна в Україні закінчилась, бойові дії припинились, але Росія зберегла поточний політичний режим та залишилась ізоляції. 

"Насправді не така складна задачка, адже фактично йдеться про забезпечення контрольованого виводу Росії з війни, який забезпечить збереження режиму Путіна, але не призведе до істотної нормалізації відносин з Заходом. Тобто зупинка війни по лінії фронту, на якій наполягає Трамп і компроміс, на який погодився Зеленський, також відповідає інтересам Китаю", – зауважив політик.  

Княжицький наголошує, за відсутності фактів відкривається велике поле для маніпуляцій, а тим часом фоном до переговорів між Китаєм і США, йде жорстока війна, у якій Путін продовжує вбивати тисячами – як українців, так і своїх росіян. І, якщо США та Європа зможуть залучити Китай, щоб, як каже американський президент, "спільно працювати над завершенням цієї війни" – це насправді відповідатиме інтересам не лише України, а й самого Китаю.

Читайте також на порталі "Коментарі" — що сказав Сі Цзіньпін після зустрічі з Трампом: чи згадав про війну в Україні.



