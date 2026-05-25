Китай Взяв від Путіна все, що можна: названо причину, чому Китай вже хоче припинення війни в Україні
Взяв від Путіна все, що можна: названо причину, чому Китай вже хоче припинення війни в Україні

Економіка Росії продовжує слабшати, через що Китай може посилювати тиск на Володимира Путіна з вимогою завершити війну в Україні

25 травня 2026, 11:25
Клименко Елена

Новий етап можливих переговорів щодо врегулювання війни в Україні може сформуватися вже ближче до осені. За оцінками експертів, до цього процесу потенційно можуть долучитися як європейські країни, так і Китай, який зацікавлений у стабільних економічних зв’язках із ринком Європейського Союзу. Голова Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що Пекін поступово переглядає свої підходи до співпраці з Москвою. На його думку, китайське керівництво могло вже отримати від Росії основні вигоди, які становили інтерес на попередньому етапі взаємодії.

Водночас ситуація в російській економіці демонструє ознаки ослаблення, що може впливати на баланс сил у відносинах між країнами. У такому контексті Китай, як вважає експерт, здатен активніше використовувати свій вплив на Кремль, зокрема в питанні можливого завершення або заморожування бойових дій в Україні.

Шлінчак звертає увагу на те, що в останніх офіційних заявах Пекіна звучали заклики до відновлення дипломатичних контактів і пошуку політичного вирішення конфлікту. Це може свідчити про формування нового переговорного треку, який здатен активізуватися протягом найближчих місяців або вже восени.

У цьому процесі, на думку експертів, потенційно може з’явитися ширше коло учасників, де поряд із європейськими державами можуть бути представлені й китайські посередники або спеціальні представники.

Також зазначається, що для Китаю дедалі більш привабливим стає саме ринок ЄС, який є стабільним та прогнозованим напрямком для експорту товарів і економічного зростання. На цьому тлі залежність від російського напрямку може поступово втрачати свою стратегічну вагу.

Аналітики припускають, що поєднання економічних факторів і геополітичних інтересів може підштовхнути Пекін до більш жорсткої позиції щодо Москви та стимулювати її до пошуку шляхів деескалації війни в Україні.

"Коментарі" вже писали, що російські ударні безпілотники типу "Шахед", які регулярно атакують українські міста, зокрема Львів, стають частиною нової технологічної війни, де ключову роль відіграють не лише фронтові бої, а й інновації у виробництві та протидії дронам.  



