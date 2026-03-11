Чи можливе членство України у ЄС до 2030 року: соратник Києва приголомшив ультиматумом

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що вступ України та Молдови до Європейського Союзу до 2030 року є стратегічним пріоритетом для його держави. За словами глави Литви, ця дата є реалістичною та логічною метою не лише для Молдови, але й для інших європейських країн, які прагнуть приєднатися до ЄС.

Фото: з відкритих джерел

Після зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду у Вільнюсі Науседа зазначив, що успіх у переговорах про членство залежить від того, наскільки ефективно країни впроваджують ключові реформи. Особливу увагу він приділив необхідності судової реформи та активної боротьби з корупцією, підкресливши, що саме ці фундаментальні кроки визначатимуть темпи інтеграції до ЄС.

Литовський президент також додав, що якщо прогрес у реформах дозволить прискорити процес і Україна та Молдова зможуть приєднатися до ЄС раніше, це стане позитивним сигналом для Європи. Він підкреслив важливість того, щоб держави отримували винагороду за свої успіхи у впровадженні реформ, адже це стимулює подальшу інтеграцію.

На тлі цих заяв, видання Politico повідомляло, що більшість країн ЄС не підтримали пропозицію Європейської комісії щодо так званого зворотного розширення, яке передбачало принцип "спочатку членство, потім інтеграція". Водночас віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас закликала ЄС пришвидшити прийняття нових членів, підкреслюючи важливість своєчасного реагування на амбіції європейських країн.

Як вже писали "Коментарі", президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перші десять днів конфлікту на Близькому Сході обійшлися ЄС у 3 млрд євро через різке подорожчання енергоносіїв. Вона підкреслила, що ціни на газ зросли на 50%, а на нафту – на 27%, що в сумі створило додаткове фінансове навантаження на європейських платників податків, які змушені були імпортувати викопне паливо.